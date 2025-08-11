Politico узнало детали переговоров в среду с участием европейских лидеров, Трампа и Зеленского

Срочные дистанционные обсуждения 13 августа с участием европейских лидеров и президентов Украины и США созывает канцлер Германии Фридрих Мерц, привлекут также генсека НАТО.

Такие детали со ссылкой на представителя правительства Германии сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

Видеоконференцию 13 августа перед ожидаемой встречей президентов США и РФ на Аляске инициировал Фридрих Мерц. Лидеры должны обсудить варианты давления на Россию, вопросы оккупированных территорий Украины, гарантий безопасности для Украины и этапов потенциальных мирных переговоров, сказал представитель.

Фактически состоятся три подряд видеоконференции: сначала в 14:00 проведут переговоры продолжительностью примерно час с участием лидеров Германии, Франции, Великобритании, Польши, Италии, Финляндии, руководителей Еврокомиссии и Евросовета, генсека НАТО и президента Украины.

После этого в 15:00 состоится еще одно обсуждение – с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом, лидерами ЕС и Зеленским.

В 16:30 начнется еще одно обсуждение – с лидерами "коалиции решительных" под председательством Германии, Великобритании и Франции.

В Еврокомиссии уже официально подтвердили участие в переговорах Урсулы фон дер Ляйен.

Напомним, генсек НАТО Марк Рютте на фоне ожидаемой встречи Трампа и Путина допустил де-факто признание контроля РФ над частями Украины в будущем соглашении, но не считает, что глава Кремля в итоге "получит вознаграждение" за начатую войну.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс предположил, что ни Украина, ни РФ не будут довольны тем урегулированием войны, к которому могут прийти при посредничестве США.