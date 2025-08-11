Politico дізналося деталі перемовин у середу за участю європейських лідерів, Трампа і Зеленського

Термінові дистанційні обговорення 13 серпня за участю європейських лідерів та президентів України і США скликає канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, залучать також генсека НАТО.

Такі деталі з посиланням на речника уряду Німеччини повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

Відеоконференцію 13 серпня перед очікуваною зустріччю президентів США та РФ на Алясці ініціював Фрідріх Мерц. Лідери мають обговорити варіанти тиску на Росію, питання окупованих територій України, безпекових гарантій для України та етапів потенційних мирних перемовин, сказав речник.

Фактично відбудеться три поспіль відеоконференції: спершу о 14:00 проведуть переговори тривалістю приблизно годину за участю лідерів Німеччини, Франції, Британії, Польщі, Італії, Фінляндії, очільників Єврокомісії і Євроради, генсека НАТО і президента України.

Після того о 15:00 відбудеться ще одне обговорення – з президентом США Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом, лідерами ЄС та Зеленським.

О 16:30 почнеться ще одне обговорення – з лідерами "коаліції рішучих" під головуванням Німеччини, Британії та Франції.

У Єврокомісії вже офіційно підтвердили участь у перемовинах Урсули фон дер Ляєн.

Нагадаємо, генсек НАТО Марк Рютте на тлі очікуваної зустрічі Трампа і Путіна допустив де-факто визнання контролю РФ над частинами України в майбутній угоді, але не вважає, що очільник Кремля у підсумку "отримає винагороду" за розпочату війну.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс припустив, що ні Україна, ні РФ не будуть задоволені тим врегулюванням війни, до якого можуть прийти за посередництва США.