Норвежская разведка считает Россию самой большой угрозой для страны
Норвежская разведка считает Российскую Федерацию самой большой угрозой безопасности для страны.
Как сообщает VG, пишет "Европейская правда", об этом сказал глава разведки Нильс Андреас Стенсьонес.
На событии с темой "Гибридные атаки против Норвегии: мы в состоянии войны?" Стенсьонес начал свое выступление тем, что не считает текущее положение таким, что можно приравнять к военному.
"Однако российский президент Путин считает, что Россия в постоянном конфликте с Западом... Россия в настоящее время является самой большой угрозой для Норвегии", – сказал он.
Также он выразил мнение, что Россия не ставит целью повлиять на нынешние выборы в Норвегии.
Руководительница внутренней разведки Норвегии на этом же событии заявила о российском следе в кибердиверсии на дамбе на западе страны весной этого года.
Топ-генерал Франции считает, что к 2030 году Россия может стать реальной угрозой для Европы. Во французском Национальном стратегическом обзоре за 2025 год призвали на всякий случай готовиться к войне высокой интенсивности в Европе.