Германия не будет размещать воинский контингент в Украине

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль отверг потенциальное развертывание войск страны в рамках миротворческой миссии в Украине после завершения войны.

Его слова цитирует N-TV, пишет "Европейская правда".

Вадефуль заявил, что Германия должна играть "важную роль" в любой миротворческой миссии. Он отметил, что Украина нуждается в гарантиях безопасности, однако отверг развертывание немецких войск в Украине.

"Бундесвер уже разместил бригаду в Литве. Дополнительное размещение немецких солдат в Украине, вероятно, стало бы для нас слишком большой нагрузкой", – сказал он.

Недавно министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что правительство его страны "готово отправить британские войска" в Украину, если будет достигнуто перемирие.

А президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министра Великобритании Кир Стармер, которые в воскресенье, 17 августа, совместно председательствовали на виртуальной встрече группы лидеров коалиции "коалиции решительных", опубликовали заявление, в котором отметили, что страны коалиции будут готовы развернуть многонациональные силы безопасности в Украине после прекращения боевых действий.

Советник президента Литвы Дайниус Жикевичус заявил, что его страна в рамках миротворческой миссии направит в Украину такое же количество войск, какое ранее направила в миротворческую миссию НАТО в Афганистане.