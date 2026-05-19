В Сербии пригрозили наказать всех причастных к задержанию пяти сербов в Косово
Министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич пригрозил наказать всех причастных к задержанию пяти сербов на территории Косово.
Об этом сообщает N1, пишет "Европейская правда".
Во вторник пятеро этнических сербов, директоров учреждений здравоохранения и образования, были задержаны в косовском городе Грачаница за нарушение свободы выбора избирателей.
Обвинение в Косово утверждает, что в связи с этим делом получено достаточно заявлений и доказательств, на основании которых подозревают, что задержанные были причастны к незаконным действиям с целью подрыва избирательного процесса.
Дачич заявил, что все причастные к задержанию будут "привлечены к ответственности и наказаны в соответствии с сербским законодательством".
"Министерство внутренних дел решительно настроено на то, чтобы все ответственные за этот антисербский акт были наказаны самым суровым образом в соответствии с законами Сербии", – заявил Ивица Дачич.
Быстрая правоохранительная операция в Косово была проведена после широкого освещения в СМИ публичных заявлений министра по делам общин и возвращения Ненада Рашича, который выразил обеспокоенность по поводу агрессивной кампании, направленной на давление на избирателей в муниципалитете, где сербы составляют большинство
7 июня в Косово состоятся парламентские выборы – третьи за последние полтора года.
Политический кризис охватил Косово после того, как несколько попыток избрать президента страны депутатами парламента завершились неудачей.
Предыдущие досрочные выборы состоялись в декабре 2025 года – после неудачных переговоров о создании коалиции.