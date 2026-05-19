В Сербии пригрозили наказать всех причастных к задержанию пяти сербов в Косово

Министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич пригрозил наказать всех причастных к задержанию пяти сербов на территории Косово.

Об этом сообщает N1, пишет "Европейская правда".

Во вторник пятеро этнических сербов, директоров учреждений здравоохранения и образования, были задержаны в косовском городе Грачаница за нарушение свободы выбора избирателей.

Обвинение в Косово утверждает, что в связи с этим делом получено достаточно заявлений и доказательств, на основании которых подозревают, что задержанные были причастны к незаконным действиям с целью подрыва избирательного процесса.

Дачич заявил, что все причастные к задержанию будут "привлечены к ответственности и наказаны в соответствии с сербским законодательством".

"Министерство внутренних дел решительно настроено на то, чтобы все ответственные за этот антисербский акт были наказаны самым суровым образом в соответствии с законами Сербии", – заявил Ивица Дачич.

Быстрая правоохранительная операция в Косово была проведена после широкого освещения в СМИ публичных заявлений министра по делам общин и возвращения Ненада Рашича, который выразил обеспокоенность по поводу агрессивной кампании, направленной на давление на избирателей в муниципалитете, где сербы составляют большинство

7 июня в Косово состоятся парламентские выборы – третьи за последние полтора года.

Политический кризис охватил Косово после того, как несколько попыток избрать президента страны депутатами парламента завершились неудачей.

Предыдущие досрочные выборы состоялись в декабре 2025 года – после неудачных переговоров о создании коалиции.