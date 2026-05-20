США сокращают численность присутствующих в Европе бригад до трех

В Министерстве обороны США публично объявили о сокращении количества присутствующих в Европе американских бригад с 4 до 3 – как в 2021 году.

Об этом в своем X заявил главный представитель Пентагона Шон Парнелл, пишет "Европейская правда".

Спикер объявил, что Пентагон решил сократить общее количество присутствующих в Европе бригад с четырех до трех, что является возвращением к ситуации 2021 года.

STATEMENT:



The Department of War has reduced the total number of Brigade Combat Teams (BCTs) assigned to Europe from four to three. This returns us to the levels of BCTs in Europe in 2021. This decision was the result of a comprehensive, multilayered process focused on U.S.… – Sean Parnell (@SeanParnellASW) May 19, 2026

"Это решение является результатом комплексного, многоуровневого процесса... И это причина временной отсрочки развертывания американских сил в Польше – которая является образцовым союзником", – отметил Парнелл.

По его словам, Пентагон окончательно определит расположение сил в Европе "на основе дальнейшего анализа стратегических и оперативных потребностей США, как собственной способности наших союзников предоставлять силы для обороны Европы".

Представитель добавил, что эти шаги призваны способствовать реализации политики Трампа "Америка прежде всего", что включает и поощрение и предоставление возможности союзникам США в НАТО "взять на себя основную ответственность за конвенциональную оборону Европы".

Отдельно Парнелл добавил, что министр обороны Гегсет поговорил с польским коллегой о ситуации с развертыванием американских войск в Польше, и дал понять, что США в рамках сокращения присутствия в Европе собираются сохранить значительное присутствие в Польше, поскольку она является образцовым союзником.

Заместители министра обороны Польши на этой неделе поедут в США для переговоров относительно решения Пентагона.

В НАТО выражают уверенность, что вывод войск США не подорвет оборонные планы Альянса в Европе.

Читайте также: Наказание для Германии. Почему Трамп выводит войска из Европы и является ли это местью за Иран.