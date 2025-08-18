Советник Науседы: Литва направит в Украину столько миротворцев, сколько отправляла в Афганистан

Советник президента Литвы Дайниус Жикевичус заявил, что его страна в рамках миротворческой миссии направит в Украину такое же количество войск, какое ранее направила в миротворческую миссию НАТО в Афганистане.

Его слова цитирует LRT, передает "Европейская правда".

Жикевичус заявил, что Литва приняла решение об отправке войск в Украину, если будет достигнуто перемирие.

"Литва приняла решение (об отправке войск. – Ред.), конкретные цифры обсуждаются, я их не буду разглашать, но, вероятно, следует представить себе наш вклад в Афганистане, который был, мы будем двигаться в подобном направлении", – заявил он.

Обычно Литва отправляла в Афганистан несколько сотен солдат для участия в миротворческих миссиях.

По словам Жикевичуса, эти силы также будут участвовать в подготовке украинских военных.

"Говоря об Украине и надежных гарантиях безопасности, мы должны учитывать, как мы будем обеспечивать безопасность в воздухе, на суше и на море", – добавил он.

Советник президента высказал эти комментарии после воскресной видеоконференции "коалиции решительных", в которой также принял участие президент страны Гитанас Науседа.

Недавно министр обороны Британии Джон Хили заявил, что правительство его страны "готово отправить британские войска" в Украину, если будет достигнуто перемирие.

А президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министра Великобритании Кир Стармер, которые в воскресенье, 17 августа, совместно председательствовали на виртуальной встрече группы лидеров коалиции "коалиции решительных", опубликовали заявление, в котором отметили, что страны коалиции будут готовы развернуть многонациональные силы безопасности в Украине после прекращения боевых действий.

18 августа Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи с Трампом после того, как тот провел саммит с Путиным. Они встретятся около 20:15 по киевскому времени.

Вместе с украинским лидером в США летят несколько европейских лидеров. Однако, по данным СМИ, сначала у Зеленского состоится двусторонняя встреча только с Трампом. После будет совместная встреча с европейцами.

Во встрече в Вашингтоне примут участие президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.