В НАТО гордятся сбитием дрона над Эстонией: это то, как должен работать наш "оборонный дизайн"

То, что дрон, нарушивший воздушное пространство Эстонии, был сбит на самом низком тактическом уровне, без консультаций с высоким командованием НАТО – свидетельствует о хорошей работе противовоздушной обороны Альянса и ее интеграции с противовоздушной обороной Балтии.



Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявил главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич.



В НАТО одобрительно оценили сбитие беспилотника, нарушившего воздушное пространство Эстонии 19 апреля.



"Что касается сегодняшнего инцидента с беспилотником, когда его сбил румынский (истребитель – "ЕП"), – именно так должен работать наш "оборонный дизайн", – подчеркнул Гринкевич.



Он отметил, что полномочия принимать подобные оперативные решения в НАТО "делегированы на самый низкий тактический уровень – и именно так мы можем защитить каждый дюйм территории Альянса, когда происходит подобное вторжение".



"Поэтому я чрезвычайно горжусь. Мы все еще оцениваем ситуацию, но на первый взгляд, похоже, что все сработало, и у нас прекрасная интеграция со всеми имеющимися потенциалами противовоздушной обороны Балтии, а также с нашей миссией по патрулированию воздушного пространства", – подчеркнул генерал НАТО.



Как сообщала "Европейская правда", во вторник, 19 мая, румынский истребитель в воздушном пространстве Эстонии сбил "заблудившийся" украинский ударный дрон, из-за которого в части страны объявили воздушную тревогу – это первый случай сбития такого аппарата над территорией страны.



Министерство иностранных дел Украины извинилось перед Эстонией из-за "непреднамеренных инцидентов" с беспилотниками.



В то же время, министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна после инцидента со сбитием украинского дрона заявил, что Украина имеет полное право атаковать цели на территории России.