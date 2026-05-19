Венс: передача России обогащенного урана из Ирана не входит в планы США

Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что передача России обогащенного урана из Ирана в рамках переговоров о прекращении войны пока не входит в планы США.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Венс сказал журналистам во время брифинга в Белом доме во вторник, его цитирует CNN.

Венс отметил, что такой шаг пока не входит в планы США, и он никогда не был их планом.

"Я видел некоторые сообщения по этому поводу. Не знаю, откуда они взялись", – сказал Венс журналистам.

Венс предположил, что такая договоренность, вероятно, встретит сопротивление как со стороны Вашингтона, так и со стороны Тегерана.

"Итак, это пока не входит в планы правительства США. Иранцы не поднимали этот вопрос. Я считаю, что иранцы не будут особенно рады этому, и я знаю, что президент тоже не особенно радуется этому", – добавил он.

Однако вице-президент США отметил, что не будет брать на себя предварительных обязательств в переговорах "по какой-либо конкретной теме".

Кремлевский правитель Владимир Путин 9 мая заявил о готовности РФ принять иранский уран. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи отметил, что российское предложение может быть обсуждено на последующих переговорах с США.

Утечки в СМИ о новых предложениях Ирана США свидетельствуют, что Тегеран якобы хочет передать 400 кг обогащенного урана России.

Между тем, Белый дом считает, что новое предложение Ирана не является существенным шагом вперед и недостаточно для заключения окончательных договоренностей.

Президент США Дональд Трамп вечером 18 мая объявил, что отложил запланированные удары по Ирану, которые должны были состояться уже во вторник.