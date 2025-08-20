Североатлантический совет во главе с Рютте обсудил установление мира в Украине

Утром в среду, 20 августа, в штаб-квартире НАТО состоялось заседание Североатлантического совета на уровне послов 32 государств-членов НАТО, во время которого обсуждались результаты переговоров в Вашингтоне и процессы по подготовке гарантий безопасности для Украины – перед заседанием военного руководства НАТО, запланированным на вторую половину дня.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" сообщил один из чиновников Альянса на условиях анонимности.

Послы НАТО обменялись мнениями относительно гарантий безопасности для Украины в рамках подготовки заседания военного руководства НАТО.

"Утром в штаб-квартире НАТО состоялось заседание Североатлантического совета на уровне постоянных представителей, которые обсуждали результаты встреч в Вашингтоне и процессы мирного урегулирования в Украине", – сообщил собеседник "Европейской правды".

Другой чиновник НАТО добавил, что возглавил заседание Североатлантического совета лично генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Он уточнил, что встреча проводилась в рамках подготовки к круглому столу с участием военного руководства государств НАТО (начальники генеральных штабов), которое состоится позже в этот же день.

Как сообщала "Европейская правда", военное руководство НАТО 20 августа обсудит ситуацию в Украине.

Лидеры государств "коалиции решительных" на встрече во вторник, 19 августа, договорились в ближайшее время провести переговоры с США по "надежным гарантиям безопасности" для Украины.

