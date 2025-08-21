На юге Швеции построят логистический штаб НАТО

В городе Энчепинг на юге Швеции будет построен логистический штаб Североатлантического Альянса, из которого будет координироваться передислокация войск НАТО в Северной Европе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SVT.

Шведское правительство в четверг объявило, что по итогам переговоров с представителями НАТО будет создан логистический штаб, который будет отвечать за потенциальное развертывание до 20 тысяч военных в регионе.

"Швеция имеет важное географическое расположение в НАТО, и наша способность транспортировать ресурсы и персонал будет очень важной", – прокомментировал министр обороны Швеции Пол Йонсон.

Логистический штаб является штабом типа Joint Logistics Support Group (JLSG). Согласно модели НАТО, такие штабы должны быть в каждом региональном оперативном районе.

Логистическая база в Энчепинге будет отвечать за оперативную зону, охватывающую Северную Америку, Великобританию и страны Северной Европы. Планируется, что ее работу будут обслуживать около 70 человек.

Ранее стало известно, что в Финляндии планируется открыть штаб-квартиру сухопутных сил Североатлантического Альянса, которая позволит расширить деятельность командования объединенных сил в американском городе Норфолк.

В мае НАТО принял решение о создании третьего центра воздушных операций (CAOC) и принял предложение Норвегии о размещении центра в этой стране.