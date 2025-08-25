Способны ли настроения американцев повлиять на курс Дональда Трампа

С начала своего второго президентского срока Дональд Трамп активно формирует образ не просто лидера глобального масштаба, но и архитектора нового политического мира, который не боится нарушать правила.

В этой архитектуре нет места для зависимости от других или долгих многосторонних переговоров. Он предпочитает быстрые решения, в которых именно Америка определяет линию.

Однако возможности Дональда Трампа ограничены – прежде всего поддержкой (или неподдержкой) его действий американцами, в первую очередь – избирателями Республиканской партии.

О том, как Дональд Трамп меняет курс США и при чем здесь настроения американцев, читайте в статье исполнительного директора YES Светланы Ковальчук Диктатура меньшинства: способны ли социологические замеры повлиять на курс Дональда Трампа. Далее – краткое изложение статьи.

Президент Трамп сделал тарифную программу и налогово-бюджетный закон "One Big Beautiful Bill" центральными элементами внутренней повестки дня. Оба вызвали больше критики, чем поддержки.

В то же время почти половина республиканцев (44%) видят в них стратегическую пользу – как инструмент сдерживания Китая и возвращения рабочих мест.

Такой подход лежит в основе идеологии America First, апеллируя к защите национального производства.

Для Трампа тарифы – это не только экономический инструмент, но и политический месседж: "видимая" защита рабочих мест в промышленных штатах Пенсильвания, Огайо, Мичиган и Висконсин, которые определяют результат выборов.

Такая политика приносит краткосрочные политические дивиденды, но может подорвать долгосрочную конкурентоспособность США.

В международной сфере Трамп движется в сторону односторонних решений.

Общее изменение внешней политики США при Трампе – это возвращение к "жесткой силе" как средству переговоров и влияния, а также фокусировка на сделках, где Вашингтон получает конкретную выгоду.

Среди изменений – радикально иной тон в диалоге со старыми союзниками, что создает напряжение в трансатлантических отношениях, и готовность "заходить" в новые регионы, где до сих пор американское влияние было ограниченным (например, активизация на Южном Кавказе).

В войне России против Украины Трамп пытается позиционировать себя как архитектора быстрого мира.

Однако социология свидетельствует: около половины американцев по-прежнему считают помощь Украине обязанностью Вашингтона.

И Трамп вынужден считаться с общественным мнением. Он может строить образ миротворца, но не имеет достаточного пространства для чрезмерных компромиссов с Москвой.

Впрочем, не стоит переоценивать влияние социологии на действия президента США.

Для Трампа значение имеет только мнение традиционного электората Республиканской партии.

Однако и это не все. Для Трампа важна не только и не столько позиция всех избирателей партии, сколько ядра своих самых преданных избирателей – MAGA.

Дело в том, что политика президента США держится не на консенсусе, а на мобилизации лояльного ядра.

Стратегия проста: убеждать не всех, а сделать большинство из меньшинства.

Правда, для Республиканской партии такая стратегия грозит потерей центристского электората и постепенным превращением в партию меньшинства с радикализированной базой. Также такая стратегия повышает напряжение в обществе и в долгосрочной перспективе точно не будет играть на руку США.

Но пока такая стратегия способна обеспечить Трампу поддержку, достаточную для дальнейших побед, все эти аргументы становятся второстепенными.

