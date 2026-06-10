Польша блокирует финансирование ВСУ, удары США по Ирану, беспорядки в Белфасте: новости дня

У центрі уваги середи – напруга у відносинах з Польщею.

Тим часом Росія розбудовує військову інфраструктуру на кордонах з Європою, а в аеропорту Риги перенаправили два літаки через ймовірну дронову загрозу.

Більшість європейців сприймають Україну як союзника або необхідного партнера, а ставлення до Сполучених Штатів відчутно впало.

Все важливе і цікаве за середу, 10 червня – в дайджесті "Європейської правди".

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Ризики для Європи з боку РФ

Журналісти з країн Північної Європи та Балтії в рамках спільного розслідування встановили, що Росія розбудовує біля своїх кордонів нову інфраструктуру для розміщення десятків тисяч військових.

Журналісти на основі супутникових знімків дослідили російську військову інфраструктуру біля європейських кордонів та з’ясували, що вона активно розбудовується у низці локацій.

Знімки дозволяють зафіксувати численні нові казарми для тисяч військових, склади боєприпасів, місця розміщення техніки.

В аеропорту Риги перенаправили два літаки через ймовірну дронову загрозу, а у Швеції викрили російського шпигуна, який також фігурує у змові з метою убивства.

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий у відповідь на заяву міністра оборони Болгарії Дімітара Стоянова про припинення військової допомоги Україні зазначив, що Київ не отримує безплатної військової допомоги від Болгарії, а оборонна співпраця між державами відбувається на комерційній основі.

Більшість європейців сприймають Україну як союзника або необхідного партнера, свідчать результати останнього опитування Європейської ради з міжнародних відносин (ECFR).

Найбільша частка таких відповідей – від шведів (52%), британців (46%), данців (45%). Переважають над сприйняттям як партнера вони також у Нідерландах, Португалії, Естонії.

Натомість лише 11% європейців сприймають США як союзника – цей показник з 2024 року знизився удвічі.

Напруга у відносинах з Польщею

Водночас у Польщі, судячи з усього, зростають антиукраїнські настрої.

У Варшаві очікують, що "саме Україна виправить помилку" щодо "Героїв УПА".

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський поклав відповідальність за скандал, спричинений найменуванням підрозділу ССО "Героїв УПА", на Україну та закликав Київ "виправити помилку".

"Прошу керуватися заявою голови Кабінету міністрів про те, що це Україна припустилася помилки, і ми очікуємо, що саме Україна виправить цю помилку", – сказав глава польського МЗС.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що польський уряд та президент "діють розсудливо", надавши Україні час переглянути свою позицію щодо скандального найменування підрозділу на честь героїв УПА.

Тим часом у Міністерстві закордонних справ України спростували політичний контекст у тому, що президент Володимир Зеленський змінив аеропорт для закордонних поїздок із польського Жешува на Кишинів.

А пізніше стало відомо, що літак Зеленського знову повернувся з Молдови до Польщі.

Колишній глава МЗС Польщі Яцек Чапутович вважає, що із боку Польщі спостерігається спроба скористатися складним становищем України, аби змусити її змінити своє ставлення до історичних питань.

"Ми не можемо ставитися до України патерналістськи, адже Україна є сильною державою, має майже мільйонну армію. Тому думка, що Польща може їй щось нав'язати, є великим непорозумінням",– підкреслив Чапутович.

На тлі скандалу заступник міністра науки та вищої освіти Польщі Анджей Шептицький пояснив, що в Україні бійців УПА сприймають так, як у Польщі – польських антирадянських підпільників.

Після цього польські політики більш правих поглядів почали вимагати звільнення Шептицького та навіть відставки уряду Дональда Туска.

Очільник МЗС Радослав Сікорський став на захист Шептицького.

В МЗС України подякували польським політикам, які виступили на захист заступника міністра освіти Польщі.

"Дякуємо польським колегам, зокрема, маршалку Сенату Польщі Влодзімежу Чажастому та віцепрем’єр-міністру – міністру закордонних справ Польщі Радославу Сікорському, за їхню підтримку та захист права на власну позицію", – прокоментував речник МЗС Георгій Тихий.

Співзасновник "Європейської правди" Юрій Панченко у своїй статті звертає увагу на те, що залежність Києва від підтримки Варшави суттєво знизилася і це може турбувати польських політиків.

Відповідно, різко знижується можливість погрожувати обмеженням чи припиненням цієї допомоги.

На додачу, затяжна криза у відносинах ставить під сумнів обіцянки польських політиків добитися найкращих умов для польського бізнесу при розподіленні контрактів із відновлення України.

Про те, чому в Зеленського ще не забрали польський орден і хто вже програв у скандалі, читайте в статті співзасновника "Європейської правди" Юрія Панченка Пастка Білого Орла: як погрози Зеленському зіграли проти самого президента Польщі.

До речі, на пункті пропуску "Шегині – Медика" автобуси не пускатимуть на виїзд до листопада 2027 року.

15 червня 2026 року на пункті пропуску почнуться ремонтні роботи.

Польща блокує гроші для ЗСУ

Польське RMF FM повідомляє, що Німеччина хоче, щоб 6,6 млрд євро з Фонду миру, розблоковані Угорщиною, були повністю передані Україні, Польща ж має намір боротися за кожне євро.

Зазначається, що Варшава хоче повного повернення близько 450 млн євро за передану Україні зброю в рамках Європейського фонду миру. Таку позицію висловив заступник міністра оборони Цезарій Томчик.

"Ці гроші – це наші гроші", – сказав Цезарій Томчик, анонсуючи боротьбу за кожне євро.

Вінниця відмовилася від автобусів з Польщі

Мер Вінниці Сергій Моргунов відкликав свій запит про допомогу автобусами до польського міста-побратима Кельце на тлі запеклої дискусії у Польщі та кампанії з дезінформації, що розгорнулась довкола цього питання.

Як повідомляє Slawa, проти передачі автобусів виступили, зокрема, депутати міської ради Мачєй Якубчик та член партії "Право і Справедливість" Марчин Стемпнєвський.

"Саме у Вінниці одну з вулиць було перейменовано на вулицю Степана Бандери. І саме цією вулицею їздив би один із 15 автобусів із Кельців, які планували безкоштовно передати місту", – заявив Якубчик.

Стемпнєвський заявив, що рішення передати автобуси було б "незрозумілим" з огляду на нинішню політичну ситуацію, коли "кожного разу нашу простягнуту руку з допомогою для сусіда б'є палиця у вигляді ушанування воєнних злочинців".

Резонансний напад у Британії

Вчора ввечері у столиці Північної Ірландії спалахнули заворушення після атаки з ножем, яку здійснив 30-річний суданський чоловік 8 червня.

Жертва нападу, чоловік у віці близько 40 років, залишається в лікарні з серйозними травмами очей, шиї та спини.

Американський мільярдер і власник платформи X Ілон Маск, давній критик британського уряду лейбористів, на своїй платформі X закликав до протестів після нападу з ножем у Белфасті.

"Тільки завдяки НЕОГЛЯДАНИМ та ГУЧНИМ протестам відбудуться якісь зміни!!", – зазначив Маск.

Голова Лейбористської партії Британії Анна Терлі звинуватила власника платформи X у нагнітанні суспільної напруженості перед заворушеннями у Північній Ірландії.

"Це жахливо. Будь-хто, хто прагне використовувати таку ситуацію для просування власного політичного порядку денного, жахливо помиляється та завдає шкоди. Ми бачили, як діти та сім’ї були змушені тікати зі своїх домівок на вулицях Белфаста минулої ночі", – заявила посадовиця.

Вона додала, що кожен, хто "намагається спровокувати" подібні безлади, має зіштовхнутися з осудом.

Американського мільярдера вже не вперше звинувачують у втручання у внутрішні справи Великої Британії.

Тим часом Греція схвалила закон щодо депортації мігрантів.

Удари США по Ірану

США та Іран обмінялись ударами після збиття американського вертольота.

Американський президент Дональд Трамп заявив, що США відновлять удари по Ірану через повільний прогрес у переговорах.

Крім того, Сполучені Штати оголосили санкції проти десятка осіб і компаній за співпрацю Іраном.

Решта новин

Кількість українців з тимчасовим захистом в ЄС станом на квітень дещо зросла.

Польська радіостанція RMF FM повідомила, що президент США Дональд Трамп запросив президента Польщі Кароля Навроцького на святкування дня народження.

Одна з країн ЄС заблокувала плани Болгарії з випуску монети номіналом 2 євро. Наразі невідомо, яка саме країна-член подала заперечення та які її мотиви.

У Франції повідомляють про перебої в русі через масштабний страйк залізничників.

Парламент Естонії схвалив закон про згоду на секс.