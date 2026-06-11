Трамп поздравил премьера Армении с победой на выборах

Президент США Дональд Трамп поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой его партии "Гражданский договор" на парламентских выборах.

Об этом глава Белого дома написал в Truth Social, сообщает "Европейская правда".

Трамп отметил, что поздравляет Пашиняна с убедительной победой на национальных выборах в Армении.

"Я очень горжусь тем, что поддержал его на переизбрание, и не сомневаюсь, что с ним во главе прекрасной Армении эта страна достигнет таких высот величия и успеха, которые превзойдут самые смелые ожидания", – написал президент США.

Накануне госсекретарь США Марко Рубио выразил надежду на совместную работу с Арменией для обеспечения мира, стабильности и процветания на Южном Кавказе и за его пределами.

Стоит отметить, что Рубио посетил Армению с визитом накануне парламентских выборов. А Трамп публично поддержал Пашиняна перед выборами.

Подробно о результатах голосования 7 июня читайте в статье: Россия теряет Армению: как Кремлю не удалось заблокировать движение Еревана на запад