Как в США "нарезают" округа перед выборами в Конгресс и почему это опасно

Соединенные Штаты постепенно готовятся к новым выборам.

Самая ожесточенная борьба сейчас идет между штатами, которые контролируют избирательные карты, ведь именно это может определить, кто будет заседать в Конгрессе.

О том, как инструмент образования или пересмотра избирательных округов (джерримендеринг) угрожает Соединенным Штатам, читайте в статье профессора политологии Университета Торонто Карлы Норрльоф Техас против Калифорнии: как трамписты планируют победить на новых выборах Конгресса США. Далее – краткое изложение статьи.

Джерримендеринг позволяет органам власти на уровне штатов создавать карты, нейтрализующие оппозиционных избирателей. Для этого необходимо сосредоточить таких избирателей в нескольких округах так, чтобы большинство округов досталось вашей партии, или же распылить их по многим округам так, чтобы они нигде не имели преимущества.

Бюллетени все еще бросают в урны, но результат уже определен.

Наиболее очевидным примером является Техас.

Там республиканцы только что приняли новую карту избирательных округов, которая может дать им до пяти дополнительных мест в Палате представителей. А когда демократические законодатели сбежали из штата, чтобы сорвать кворум, губернатор Техаса, республиканец Грег Эббот пригрозил отправить за ними полицию.

В 2024 году аналитики Центра правосудия Бреннана показали, что действующие карты уже обеспечивают республиканцам преимущество примерно в 16 мест в Конгрессе – достаточно, чтобы определить контроль над Палатой представителей.

Похожим образом ответила Калифорния – штат с сильной поддержкой демократов. Губернатор Гэвин Ньюсом стремится обойти независимую комиссию по перераспределению округов, чтобы обеспечить преимущество демократам, аргументируя это тем, что если Техас изменил "поле боя", то Калифорния не может оставаться бездейственной.

Куда это все приведет? Опросы показывают, что большинство американцев считают подобное партийное перекроивание карт угрозой демократии.

Комиссия по перераспределению округов в Калифорнии конституционно независима. Отражая Техас, она демонстрирует, насколько легко партийные интересы могут разрушить демократические предохранители. Комментаторы все чаще описывают это противостояние как своеобразную "войну".

Нобелевский лауреат, экономист и теоретик игр Томас Шеллинг предупреждал, что такие эскалационные соревнования заканчиваются не победой, а нестабильностью.

Как только одна сторона перемещает свои линии фронта, другая вынуждена отвечать.

Опыт других стран демонстрирует, насколько разрушительной может стать эта спираль, как только она начинается.

Например, в Польше партия "Право и справедливость" после 2015 года изменила избирательные правила в свою пользу, усилив поляризацию.

Венгрия дает другой, показательный пример. Когда в 2011 году партия "Фидес" под руководством премьера Виктора Орбана перекроила округа, изменения дали ей краткосрочное преимущество, но впоследствии создали искажения, которые обернулись против нее. Слишком убедительные победы в одних районах означали "растрату" голосов в других.

Джерримендеринг может обеспечить определенные выигрыши сегодня, но со временем перекошенные карты способны создавать непредсказуемые уязвимости.

Когда карты определяют результаты, выборы рискуют превратиться в простой ритуал.

Настоящие битвы перемещаются в праймериз партий, где кандидаты ориентируются на самых преданных избирателей. Экстремисты процветают, умеренные исчезают, а поляризация усиливается.

Настоящая опасность заключается не в том, что выборы прекратятся, а в том, что они перестанут иметь значение.

Подробнее – в статье Карлы Норрльоф, которая первоначально вышла на сайте Project Syndicate и публикуется с разрешения правообладателя, Техас против Калифорнии: как трамписты планируют победить на новых выборах Конгресса США.