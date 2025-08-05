Как США начали уничтожать созданную ими систему и что должен делать ЕС

С момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом он резко сократил объемы иностранной помощи и превратил экономическую мощь США в инструмент давления на давних союзников.

За несколько месяцев международная роль и глобальный авторитет США претерпели глубокие изменения.

Страна, которую бывший госсекретарь Мадлен Олбрайт называла "незаменимой нацией", поддерживающей порядок, основанный на правилах, стремительно превратилась в сверхдержаву, которая только выкачивает ресурсы.

О том, как изменилась внешняя политика Соединенных Штатов при президентстве Дональда Трампа и что в таких условиях делать Евросоюзу, читайте в статье научных сотрудников европейских институтов Морено Бертольди и Марко Бути Хищная Америка: как Дональд Трамп меняет внешний курс США и как теперь действовать их союзникам. Далее – краткое изложение статьи.

Принцип, который движет политикой президента США Дональда Трампа, еще в XVII веке сформулировал французский баснописец Жан де Лафонтен: "Сила всегда права".

В то же время американский президент для оправдания своих агрессивных действий активно эксплуатирует глубоко укоренившиеся обиды – прежде всего убеждение, что Соединенные Штаты на протяжении десятилетий эксплуатировались другими странами, и теперь пришло время "исправить несправедливость".

Тревожно, но лишь немногие мировые лидеры осознают истинный масштаб изменений во внешней политике США или же находятся в состоянии отрицания. Многие, в частности большинство европейских лидеров, до сих пор держатся за иллюзию, что взаимовыгодные соглашения все еще возможны.

Однако последние действия Трампа недвусмысленно показали: старые правила больше не работают.

Страна, которую когда-то считали незаменимой, превратилась в хищника.

Соединенные Штаты больше не "тратят" ресурсы на помощь другим странам просто ради симпатии. Последствия этого почувствуют в первую очередь бедные страны.

Безусловно, Трамп прав, утверждая, что союзники Америки должны тратить больше и эффективнее на оборону и уменьшать свою военную зависимость от США.

Однако, выдвигая это в качестве условия для подтверждения приверженности пятой статье Устава НАТО (которая предусматривает, что нападение на одного члена Альянса является нападением на всех), США фактически навязали союзникам произвольный ориентир оборонных расходов на уровне 5% ВВП без какой-либо глубокой оценки их реальных потребностей в сфере безопасности.

После июньского саммита НАТО началась масштабная перекачка ресурсов из Европы в США. И то же самое происходит с союзниками Америки в Азии.

Что касается торговли, то со времени своей первой президентской кампании Трамп придерживается стратегии принуждения экономических партнеров Америки к покорности. Для него торговые переговоры – это игра с нулевой суммой, где есть четкий победитель (США) и не менее четкий проигравший (все остальные).

Идея взаимовыгодных соглашений Трампу, кажется, совершенно чужда.

Превращение Америки в эксплуатационную сверхдержаву почти неизбежно нанесет значительный экономический ущерб без обеспечения долгосрочных выгод для самих США.

Краткосрочная выгода от ресурсного грабежа, скорее всего, будет сведена на нет такими последствиями, как замедление роста из-за политической непредсказуемости, инфляция из-за тарифов, углубление макроэкономического дисбаланса и неэффективное распределение ресурсов. Ведь это присущие черты той эксплуатационной модели, которую продвигает Трамп.

Европейский Союз, желательно в координации с другими крупными демократиями, имеет как возможность, так и обязанность разработать альтернативную, неэксплуатационную модель многосторонности. Этот процесс должен начаться с двух ключевых шагов: заполнить пробел в гуманитарной и развивающей помощи, который оставили американцы, а также углубить экономические и политические связи с близкими по ценностям развитыми странами и развивающимися рынками.

Подробнее – в материале Морено Бертольди и Марко Бути, который первоначально вышел на сайте Project Syndicate и публикуется с разрешения правообладателя, Хищная Америка: как Дональд Трамп меняет внешний курс США и как теперь действовать их союзникам.