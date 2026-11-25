Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс считает ошибочным решение соседней Эстонии о закрытии пограничных пунктов с Россией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Delfi.

На вопрос о возможности закрытия границы с Россией для автотранспорта, как это решила сделать Эстония, Кулбергс назвал шаг Эстонии ошибкой и объяснил это предвыборной атмосферой в соседней стране.

По мнению латвийского политика, закрытие границы является неразумным, если это не делают совместно все три страны Балтии. В настоящее время Латвия рассчитывает на увеличение транспортных потоков к своей границе. Латвийская сторона рассматривает четыре сценария действий, которые Кулбергс не разъяснил подробно.

В вопросе закрытия границы Кулбергс упомянул транзитные грузы от азиатских и американских партнеров, следующих в Латвию, которые следует учитывать.

Напомним, 20 ноября правительство Эстонии приняло решение о том, что пересечение эстонско-российской границы будет приостановлено 1 декабря.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что граница с Россией останется закрытой, пока не изменится ситуация с безопасностью.