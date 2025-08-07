Рубио рассказал, от чего зависит встреча Трампа с Зеленским и Путиным

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что потенциальная встреча президента Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским и хозяином Кремля Владимиром Путиным зависит от того, удастся ли сблизить позиции Украины и РФ в вопросе о прекращении войны.

Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox Business, которое публикует пресс-служба Госдепа, сообщает "Европейская правда".

По словам Рубио, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф привез определенные идеи "по прекращению войны".

Получив информацию от своего посланника, Трамп провел переговоры с рядом европейских лидеров и проинформировал их о том, что произошло на переговорах, добавил госсекретарь.

"В ближайшее время мы проведем переговоры с нашими европейскими союзниками, а также с украинцами, чтобы понять, какого прогресса мы можем достичь в этом вопросе. И тогда, если дела будут продвигаться, надеюсь, что в ближайшем будущем у президента появится возможность встретиться с Владимиром Путиным и президентом Зеленским, но, конечно, до этого должно произойти многое", – рассказал Рубио.

По его словам, если удастся "сблизить позиции Украины и России настолько, что они будут приемлемы для обеих сторон", то, как считает Рубио, у Трампа "будет возможность провести встречу с участием Путина и Зеленского, чтобы попытаться положить конец этому конфликту".

"Мы должны сблизить позиции обеих сторон настолько, чтобы президент Трамп, который является конечным посредником, мог вмешаться и добиться результата", – резюмировал госсекретарь.

Сам Трамп заявил о "хороших шансах" на проведение встречи с хозяином Кремля Владимиром Путиным в ближайшее время.

По данным СМИ, Трамп во время разговора с европейскими лидерами в среду сообщил о намерении встретиться с Путиным "уже на следующей неделе", а после этого – организовать трехстороннюю встречу вместе с Владимиром Зеленским.