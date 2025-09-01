FT: самолет фон дер Ляйен приземлялся по бумажным картам из-за российского вмешательства

Самолет с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен был вынужден приземляться в аэропорту болгарского города Пловдив, используя бумажные карты из-за сбоев в работе GPS.

Об этом сообщает Financial Times, пишет "Европейская правда".

В публикации говорится, что самолет, на борту которого находилась президент ЕК, остался без электронных навигационных средств во время подлета к аэропорту города.

По словам трех информированных чиновников, инцидент рассматривается как операция российского вмешательства.

"GPS во всей зоне аэропорта перестал работать", – сказал один из чиновников.

После часа кружения над аэропортом пилот самолета принял решение приземлиться вручную, используя бумажные карты, добавили они.

"Это было неоспоримое вмешательство", – добавил один из источников.

Болгарская служба управления воздушным движением подтвердила инцидент в заявлении для Financial Times.

"С февраля 2022 года наблюдается значительное увеличение случаев глушения (GPS) и, в последнее время, подделки сигналов", – говорится в заявлении.

Как отметили в ведомстве, такие помехи нарушают точность приема сигнала GPS, что приводит к различным операционным проблемам для самолетов и наземных систем.

Фон дер Ляйен летела в Пловдив из Варшавы на встречу с премьер-министром Болгарии Росеном Желязковым и для посещения завода по производству боеприпасов.

После визита глава Еврокомиссии без инцидентов покинула Пловдив на том же самолете.

Эстония ранее говорила, что препятствование сигналам GPS является нарушением международного права со стороны России.

Недавно 13 стран ЕС призвали Европейскую комиссию принять меры в связи с перебоями связи Глобальной навигационной спутниковой системы (GNSS) в странах сообщества.