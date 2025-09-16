Лукашенко открестился от инцидентов с БПЛА, залетающими в Польшу и Литву

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко настаивает на непричастности Минска к инцидентам с нарушением воздушного пространства Польши и Литвы российскими беспилотниками.

Об этом сообщает белорусское госагентство БЕЛТА, пишет "Европейская правда".

Лукашенко заявил о непричастности Беларуси к случаям попадания российских аппаратов типа "Шахед" в воздушное пространство Польши и Литвы, и высказал мнение, что соседи преувеличенно реагируют на такие инциденты.

"Все, что сегодня залетает в Польшу, Литву, – мы не имеем к этому никакого отношения. И если бы мы так, как они воют, выли после каждого залета к нам беспилотников со стороны Украины, России, через Польшу там, Литву… Мы никогда этого не делали. Мы спокойно реагируем по соответствующим линиям, – заявил Лукашенко.

Отметим, Лукашенко не уточнил, когда за годы полномасштабной войны были упомянутые им случаи "залета украинских БПЛА в Беларусь через Польшу или Литву"; публично об этом ничего не известно. В то же время появлялась информация о случаях, когда в результате украинских средств противодействия "Шахеды" над Украиной сбивались с курса и летели в Беларусь.

Как известно, на прошлой неделе российские беспилотники типа "Шахед" впервые массово залетели в воздушное пространство Польши и их впервые начали сбивать. Кроме того, один российский БПЛА почти час летал в воздушном пространстве Румынии под наблюдением истребителей.

Инциденты произошли на фоне российско-белорусских учений "Запад 2025". В Беларуси заявили, что заблаговременно предупредили соседей о приближении российских беспилотников к их границе; Польша подтвердила это.

Этому предшествовала еще серия единичных инцидентов с "заблудившимися" беспилотниками, залетавшими в воздушное пространство Молдовы, Румынии, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии. В последнем случае предположили, что БПЛА мог быть украинским.

Также в Беларуси заявили, что во время учений "Запад" отработали развертывание российского ракетного комплекса "Орешник".

