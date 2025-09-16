В Беларуси похвастались, что отработали развертывание "Орешника" во время учений "Запад"

В Беларуси заявили, что во время совместных с Россией учений "Запад 2025" отработали в том числе развертывание комплекса "Орешник".

Как сообщает белорусское госагентство БЕЛТА, пишет "Европейская правда", об этом заявил начальник Генштаба-первый заместитель министра обороны Беларуси Павел Муравейко.

Муравейко заявил, что во время учений отработали "все поставленные задачи".

"Мы отработали все задачи, которые ставили перед собой. В числе знаковых мероприятий могу отметить планирование и рассмотрение применения нестратегического ядерного оружия, оценку и развертывание ракетного подвижного комплекса "Орешник". Мы много применяли беспилотные летательные аппараты в различных вариантах", – заявил Муравейко.

Он отметил, что благодаря сотрудничеству с россиянами, имеющими свежий боевой опыт, белорусская армия получает "самую современную, самую совершенную информацию".

Как известно, Россия единственный раз применяла БРПД "Орешник" в войне против Украины – удар нанесли по Днепру в ноябре 2024 года.

Вскоре после этого самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Москва передаст Беларуси такую систему.

Напомним, российско-белорусские учения "Запад" начались в конце прошлой недели. По данным Министерства обороны РФ, маневры проходят на территории России и Беларуси, а также в Балтийском и Баренцевом морях с 12 по 16 сентября.

Польша полностью закрыла границу с Беларусью с вечера 11 сентября из-за военных учений "Запад", решение об этом приняли еще до провокации с российскими дронами. В Варшаве отметили, что завершение учений не будет означать автоматическое открытие границы.

Сейм Латвии также проголосовал за полное закрытие границ с Россией и Беларусью на период маневров.

В Финляндии предупредили, что военные учения РФ могут иметь "неожиданные повороты".