Навроцкий хочет объяснений после заявлений в СМИ, что крышу дома разрушила ракета с F-16

Президент Польши Кароль Навроцкий потребовал объяснений от правительства Польши после публикации Rzeczpospolita о том, что крышу пострадавшего дома под Люблином утром вторжения российских БПЛА разрушил не дрон, а ракета с истребителя.

Как сообщает RMF24, пишет "Европейская правда", заявление Навроцкого пересказало Бюро национальной безопасности на своей странице в X.

"Президент ожидает от правительства неотложных объяснений по поводу инцидента в Вырыках. Это обязанность правительства – применить все инструменты и институты, чтобы прояснить этот вопрос как можно быстрее", – цитируют Навроцкого.

W nawiązaniu do doniesień „Rzeczpospolitej”, informujemy, że Prezydent RP @NawrockiKn oczekuje od Rządu niezwłocznego wyjaśnienia zdarzenia z miejscowości Wyryki.

W gestii Rządu pozostaje wykorzystanie wszelkich narzędzi i instytucji do jak najszybszego wyjaśnienia tej sprawy.… – BBN (@BBN_PL) September 16, 2025

"Нет согласия на сокрытие информации. В условиях дезинформации и гибридной войны те сообщения, которые поступают полякам, должны проверяться и подтверждаться", – добавил президент.

Также в заявлении добавляют, что ни Бюро национальной безопасности, ни Навроцкий не были проинформированы о выводах относительно причины разрушения дома в Вырыках.

Напомним, Rzeczpospolita вышла с публикацией о том, что крышу дома, пострадавшего во время вторжения российских БПЛА в Польшу, разрушил не сбитый беспилотник, а ракета с F-16, у которой не сработала система наведения.

Это единственный случай разрушений в результате первого массового вторжения российских БПЛА в Польшу 10 сентября, которых было в общей сложности около двух десятков. Обломки нашли в разных районах страны, некоторые беспилотники залетели почти на 300 км от восточной границы.

С 13 сентября в Польше начали разворачивать новую миссию НАТО "Восточный страж" в ответ на этот инцидент.

