Рада ратифицировала соглашение о 100-летнем партнерстве Украины с Британией

Верховная Рада на заседании в среду, 17 сентября, ратифицировала соглашение о столетнем партнерстве между Украиной и Великобританией и Северной Ирландией

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады.

За соответствующее решение проголосовали 295 нардепов.

Документ закрепляет новую долгосрочную рамку двустороннего сотрудничества, которая касается безопасности, обороны, экономики, науки, технологий и культурных связей.

Украина и Великобритания 16 января подписали историческое соглашение о столетнем партнерстве для углубления связей безопасности и укрепления партнерства для будущих поколений.

Это соглашение было заключено на основе соглашения по безопасности, подписанного 12 января 2024 года.

Фактически новое соглашение расширяет сотрудничество Киева и Лондона в сфере безопасности и продолжает его с десятилетнего на столетний срок.

Документ охватывает сотрудничество в вопросах безопасности и обороны, морской сфере, экономике, энергетике, правосудии (включая международное), противодействии дезинформации и тому подобное.

О том, какие обязательства вводит украинско-британское столетнее соглашение, читайте в статье: Военные базы, взаимная оборона и не только: что дает Украине Стороннее соглашение с Британией.