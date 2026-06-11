В варшавском аэропорту конфисковали 47 кг марихуаны, которую перевозили в банках с мандаринами

В варшавском аэропорту Шопена правоохранители обнаружили партию марихуаны стоимостью более 2 миллионов злотых (470 тыс. евро), которую перевозили в банках с консервированными мандаринами.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Груз, поступивший из Таиланда, содержал 180 банок с мякотью мандаринов. Правоохранители отобрали 3 случайные банки из партии для проверок. В каждой из них, кроме фруктов, был спрятан также пакетик с сушеным растением. Экспертиза подтвердила, что это марихуана.

Оказалось, что наркотики были спрятаны в каждой из 180 банок. Всего было изъято более 47 кг марихуаны.

Дело об обнаруженной контрабанде расследует Отдел досудебного расследования Мазовецкого таможенно-налогового управления в Варшаве под надзором Районной прокуратуры Варшава-Охота.

Согласно польскому законодательству, за контрабанду большого количества наркотических средств предусмотрено наказание в виде от 3 до 20 лет лишения свободы.

В апреле в нескольких супермаркетах в Нидерландах обнаружили пакеты с наркотиками в партиях бананов, поступивших в магазины.

В январе в Нидерландах изъяли кокаин в грузе фруктов на сумму почти 11 млн евро.

Сообщалось, что на пляжах трех немецких островов нашли пакеты с кокаином на 10 млн евро.