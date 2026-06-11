Швеция отказалась от планов по снижению возраста уголовной ответственности до 13 лет

Правительство Швеции отозвало спорное предложение о снижении возраста уголовной ответственности с 15 до 13 лет из-за недостаточной поддержки в парламенте.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает SVT.

Министр юстиции Гуннар Стреммер заявил, что предложение не получило достаточной поддержки в парламенте, и что правительство вместо этого внесет новый законопроект, который установит нижний предел уголовной ответственности в 14 лет.

"Мы предлагаем снизить возраст уголовной ответственности до 14 лет вместо 13. Здесь мы видим, что у нас есть хорошие возможности даже получить подавляющее большинство, и я считаю, что это ответственный способ решения этого вопроса", – заявил министр.

В понедельник шведский Риксдаг должен был проголосовать за предложение правительства снизить возраст уголовной ответственности за тяжкие преступления с 15 до 13 лет. Изменения должны были вступить в силу в августе.

Предложение было обнародовано осенью прошлого года. Законопроект о снижении возраста уголовной ответственности с 15 до 13 лет был направлен на усиление борьбы с насилием со стороны преступных группировок.

Инициатива вызвала жесткую критику со стороны юридических экспертов и правозащитников. В статье для Dagens Nyheter 26 действующих и бывших прокуроров предупредили, что эта мера может нарушить принципы защиты детей и не поможет сдержать насилие со стороны банд. Большинство органов власти и организаций, с которыми провели консультации относительно планов снизить возраст уголовной ответственности с 15 до 13 лет, выступили против.

Этот вопрос привлек внимание в регионе после того, как шведские банды расширили свою деятельность на соседние Данию, Норвегию и Финляндию, где их особенно жестокие методы вызывают беспокойство у властей.