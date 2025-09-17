Польская делегация приедет консультироваться по поводу опыта Украины с БПЛА на этой неделе

Польская делегация высокого уровня на этой неделе должна прибыть в Украину для более подробного ознакомления с украинским опытом противодействия вражеским беспилотникам.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", пишет "Европейская правда", об этом на брифинге сказал спикер МИД Георгий Тихий.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий рассказал, что визит высокопоставленной делегации из Польши по украинскому опыту противодействия БПЛА состоится на этой неделе.

"Министр анонсировал на прошлой неделе во время визита коллеги из Польши Радослава Сикорского, что приедет польская делегация изучить наш опыт. На данный момент есть дата визита делегации, есть детали, но поскольку мы не анонсируем из соображений безопасности такие визиты, то я не смогу вдаваться в детали", – сказал он на брифинге в Киеве в среду.

По словам спикера, делегация будет на высоком уровне.

"Я думаю, дальнейшие детали вы увидите от Минобороны и министра обороны", – добавил Тихий.

Как известно, 10 сентября российские беспилотники в количестве около двух десятков впервые массово залетели на территорию Польши. Некоторые из них залетели почти на 300 км вглубь от восточной границы. Поиск обломков продолжается, на данный момент найдены 18 аппаратов, большинство из них – в Люблинской области.

После инцидента активно заговорили о том, что Польше необходимо перенимать опыт украинских военных в противодействии этой угрозе.

На этой неделе в Польше разразился политический скандал после публикации в СМИ о том, что единственный поврежденный во время атаки дом в Люблинском воеводстве, вероятно, разрушил не сбитый БПЛА, а неисправная ракета с истребителя.

Читайте также Испытание для Польши и НАТО: какие последствия уже вызвала атака российских дронов.