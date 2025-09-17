В Польше нашли еще один российский БПЛА: застрял в деревьях

В Люблинском воеводстве Польши нашли обломки еще одного российского беспилотника из тех, что массово залетели в воздушное пространство страны ночью 10 сентября.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Полиция города Замосць, что недалеко от границы со Львовской и Волынской областями Украины, 17 сентября сообщила о новой находке, отметив, что территория оцеплена и туда направляются соответствующие службы.

По данным корреспондента издания, найденный беспилотник идентичен тем, которые нашли ранее. Он потерял высоту над лесом и застрял в деревьях.

Насколько известно, это 18-й аппарат из тех, что нарушили воздушное пространство Польши ночью 10 сентября. Последний раз о находках сообщали в прошлую пятницу, на тот момент нашли семнадцать дронов из около двух десятков, большинство – в Люблинском воеводстве.

На этой неделе в Польше разразился политический скандал после публикации в СМИ о том, что единственный поврежденный во время атаки дом в Люблинском воеводстве пострадал не из-за сбитого БПЛА, а от неисправной ракеты с истребителя, который охотился за ними.

