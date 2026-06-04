Спецпосланник Путина объявил о соглашении с США о проектировании тоннеля на Аляску

Специальный посланник президента РФ Владимира Путина Кирилл Дмитриев заявил, что Россия и США якобы подпишут соглашение о проектировании тоннеля между Чукоткой и Аляской.

Об этом сообщает "Коммерсантъ", пишет "Европейская правда".

По словам Дмитриева, такое соглашение Россия и США планируют подписать в пятницу, 5 июня.

"Что касается тоннеля. У нас будет новость завтра: мы подписываем соглашение о том, что мы продолжаем проектирование тоннеля. Тоннель будет", – заявил он.

Дмитриев отметил, что это будет одним из крупных инфраструктурных проектов между двумя странами.

Как отмечается, в октябре прошлого года спецпосланник Путина предложил проект тоннеля, который соединит Россию и Аляску через Берингов пролив. По его словам, проект обойдется в более чем $65 млрд, если строить его традиционными методами, и менее чем $8 млрд – если использовать технологии The Boring Company Илона Маска.

В декабре СМИ сообщали, что администрация президента США Дональда Трампа передала своим европейским коллегам серию документов, в которых изложено ее видение возвращения России в мировую экономику.

В феврале в МИД России заявили, что передали США предложения по устранению "серьезных барьеров" на пути к полноценному "оздоровлению" отношений.

Тогда же президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия предложила США пакет сотрудничества на $12 триллионов.