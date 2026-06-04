Президент Румынии назначил нового премьер-министра

Президент Румынии Никушор Дан назначил премьер-министром Эуджена Томака, депутата Европарламента и советника президента.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Digi24.

Никушор Дан сделал это назначение почти через месяц после отставки Илие Боложана.

"Я поручаю Эуджену Томаку сформировать правительство в качестве премьер-министра. Это важный момент. (...) В ходе этого процесса между партиями коалиции возникли напряжения, которые усилились, и, к сожалению, мы дошли до того, что для многих политиков партийные интересы становятся приоритетными. Ситуация дошла до того, что кажется нормальным приглашать в состав правительства именно те политические силы, против которых румыны мобилизовались год назад", – отметил Дан.

По его словам, поскольку партии не понимают друг друга, единственным решением является то, чтобы премьер-министр, независимый от какой-либо партии в парламенте, вел Румынию в том направлении, которого хотят румыны.

"Я выбрал человека, независимого от партий, но обладающего необходимым опытом для обсуждения с партиями, поскольку для этого нужен консенсус и политический опыт. Я ожидаю такой же ответственности от политических партий", – сказал Дан.

Со своей стороны, Томак заявил, что представит румынскому парламенту команду специалистов – техническое, а не политическое правительство.

Эужен Томак будет иметь 10 дней, чтобы сформировать новое правительство и убедить парламентские партии предоставить ему вотум доверия.

Как сообщалось, Томак – депутат Европарламента и входит в политическую группу Renew Europe. Он родился недалеко от Измаила в Одесской области, а в юношеском возрасте переехал в Румынию.

Президент Румынии Никушор Дан ранее выразил уверенность, что следующий кабинет продолжит прозападный курс страны.

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