Швейцария усилит воздушный и пограничный контроль в связи с саммитом G7 во Франции

Швейцария развернет на своей территории около 4 тысяч военнослужащих для усиления мер безопасности на время проведения саммита G7 во Франции в середине июня.

Об этом сообщили в четверг, 4 июня, представители швейцарской армии, передает Reuters, пишет "Европейская правда".

Саммит, который состоится с 15 по 17 июня на берегу Женевского озера во французском городе Эвиан-ле-Бен, соберет лидеров ведущих экономик мира, в частности президента США Дональда Трампа, а также другие делегации высокого уровня.

Представители швейцарской армии заявили, что масштаб мероприятия и его близость к швейцарской границе требуют тесной координации между гражданскими и военными органами власти.

"Близость к границе представляет собой серьезный вызов для органов безопасности в кантонах Во, Женева и Вале. В результате Федеральный совет и парламент приняли решение о дополнительном привлечении армии для обеспечения безопасности", – заявили военные.

Военным будет поручена охрана критически важной инфраструктуры, в частности Женевского аэропорта, усиление пограничного надзора и мониторинг ключевых транспортных маршрутов и Женевского озера.

Военно-воздушные силы Швейцарии также усилят патрулирование воздушного пространства, введя ограничения на полеты с 10 по 19 июня, а также обеспечат системы противодействия дронам и защиту от ядерных, биологических и химических угроз.

СМИ писали, что Турция планирует превратить свою столицу в "крепость", которая будет защищена системами противоракетной обороны и истребителями, накануне саммита НАТО, который состоится там в следующем месяце.

Накануне стало известно, что Трамп примет участие в саммите НАТО, который пройдет в Турции в июле.