Еврокомиссар: ЕС придется вернуться к вопросу об использовании замороженных российских активов

Европейскому Союзу придется вернуться к вопросу об использовании замороженных российских активов.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам экономики и производительности Валдис Домбровскис, который в четверг в Риге встретился с представителями латвийских СМИ, передает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

В июне ЕС выплатит Украине 3,2 миллиарда евро из кредита в 90 миллиардов евро, который был утвержден в апреле. Кредит Украине будет финансироваться за счет совместно выпущенных облигаций ЕС на рынках капитала и обеспечен имеющимся резервом в долгосрочном бюджете блока.

Домбровскис отметил, что кредит ЕС является репарационным кредитом, и Украина не обязана его возвращать до тех пор, пока Россия не выплатит репарации, поэтому в какой-то момент придется говорить о том, что делать, если, например, Россия не выплатит репарации.

Еврокомиссар пояснил, что в условиях кредита оговорено, что в таком случае ЕС оставляет за собой право использовать замороженные активы Центрального банка России. Он упомянул, что ЕС также предоставит субсидию на процентные ставки, поэтому кредит Украине больше похож на грант.

Домбровскис напомнил, что есть еще одно отдельное решение, принятое ранее, о том, что замороженные российские активы должны оставаться такими до тех пор, пока Россия не выплатит репарации Украине. Это решение было принято до решения о кредите в поддержку Украины.

Еврокомиссар признал, что первоначальное предложение Еврокомиссии заключалось в использовании для кредита Украине финансирования, связанного с замороженными российскими активами, но оно не получило поддержки, поэтому сейчас кредит финансируется за счет заимствований ЕС на внутреннем рынке, и встанет вопрос, как его погашать.

"Поскольку Украина не обязана возвращать кредит, пока Россия не выплатит репарации, мы оставляем за собой право использовать эти замороженные средства, в противном случае его придется возвращать самим странам-членам ЕС, что, конечно, стало бы серьезным финансовым бременем", – сказал Домбровскис.

Напомним, главный дипломат ЕС Кая Каллас в феврале допустила возвращение к первоначальной идее кредита Украине на 90 млрд евро – с использованием замороженных российских активов, в связи с венгерским вето на принятое решение. Однако после выборов в Венгрии вето все же было снято.

Президент Украины Владимир Зеленский в январе в Давосе выразил сожаление по поводу того, что страх перед местью России не позволил воплотить в жизнь первоначальный план Еврокомиссии по "репарационному кредиту" Украине с использованием росактивов.