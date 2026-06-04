СМИ: Украина попросила у Германии десятки ракет к Patriot, Берлин еще думает

Украина обратилась к Германии с просьбой предоставить в этом году десятки дополнительных ракет-перехватчиков к системам Patriot из своих запасов для усиления противовоздушной обороны против российских ударов.

Об этом стало известно Bloomberg от лиц, осведомленных в этом деле, передает "Европейская правда".

Украина предложила соглашение, по которому она получит ракеты в обмен на передачу Германии перехватчиков к Patriot, которые, как ожидается, будут произведены в будущем, сообщили источники, которые попросили не называть их имен, поскольку переговоры носят закрытый характер.

Предложение сделано ввиду дефицита ракет к системам Patriot в мире и неспособности американской промышленности удовлетворить спрос в краткосрочной перспективе.

В апреле Киев добился от Берлина пакета военной помощи на сумму 4 млрд евро, который включает финансирование сотен ракет для американской системы противовоздушной обороны Patriot.

Немецкое правительство рассматривает запрос Украины и еще не приняло решение, хотя объявление может появиться незадолго до или во время саммита НАТО в июле, отметил один из источников.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне раскрыл детали договоренности с США и партнерами о поставках новых систем Patriot, на которые сейчас срочно ищут деньги.

Напомним, Швейцария заказала пять систем Patriot в 2022 году, сначала рассчитывая, что они будут поставлены в 2026-2028 годах, но этот срок был отсрочен на четыре-пять лет из-за войны в Украине.

В конце концов в мае Швейцария заявила, что рассмотрит возможность закупки систем противовоздушной обороны у других поставщиков.