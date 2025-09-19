Экс-посол Украины об успехе Лукашенко с Трампом, политике в отношении Беларуси и твердости ЕС

Белорусский диктатор Александр Лукашенко имеет все основания считать себя победителем.

Благодаря уступкам со стороны президента США Дональда Трампа, самопровозглашенный президент Беларуси сумел выйти из дипломатической изоляции. И даже избавиться от части санкций.

Впрочем, позиция Европы оказалась прямо противоположной американской.

О том, как такая противоречивая политика Запада влияет на режим Лукашенко, что это все может означать для Украины и как Киеву усилить свою политику в белорусском направлении, "Европейской правде" рассказал экс-посол Украины в Беларуси Игорь Кизим. В начале этого года он покинул дипломатическую работу, а потому может позволить себе более откровенные ответы, чем в официальном статусе.

Рекомендуем посмотреть видео с беседой с Игорем Кизимом. А ключевые его тезисы – в текстовом материале "Добрый следователь" Трамп: пойдет ли Запад на смягчение санкций в отношении режима Лукашенко. Далее – краткая его версия.

Главная причина нынешнего сближения с США – это желание Дональда Трампа показать успех на гуманитарном треке.

Хотим мы этого или нет, но те политзаключенные, которых сегодня выпускает Лукашенко, освобождаются не просто так, а в обмен на определенную приостановку санкций.

Поэтому да, можно говорить об успехе Лукашенко, ведь обмен состоялся на его условиях.

Он прорвал дипломатическую блокаду, к нему приезжают топ-чиновники из Соединенных Штатов, передают подарки от Трампа. Ну и в конце концов – он добился снятия санкций. В частности, теперь Беларусь может покупать запчасти для самолетов Boeing.

А главное – Лукашенко выторговал внимание США в обмен даже не на освобождение (кстати, у некоторых из них срок заключения уже подходил к концу), а на фактическую депортацию из страны потенциально опасных людей.

Однако это ограниченная радость, ведь давление будет продолжаться, а он боится освобождать всех.

В то же время Украина недорабатывает в отношении Беларуси в нескольких направлениях.

Нужно активнее контактировать с белорусской оппозицией и уже давно пригласить в Украину Светлану Тихановскую, а также пересмотреть условия пребывания для тех белорусов, кто сбежал от режима Лукашенко.

А еще – координировать свои санкции с ЕС и вместе давить на Лукашенко. Я должен напомнить, что мы в этом направлении действуем с опозданием.

В то же время европейская политика становится все более независимой от американской. В том числе – и в отношении Беларуси.

ЕС демонстрирует, что хотя Трамп и может что-то обещать, однако реальные шаги по снятию санкций зависят именно от Европы.

То, что Польша сейчас закрывает границу с Беларусью, в определенной степени является ответом Европы. Брюссель теперь нормально реагирует на это и не останавливает поляков.

Закрытие границ – это очень серьезный шаг. И серьезный удар по Лукашенко.

После 2014 года, когда Украина де-факто перестала быть транзитной страной, именно Беларусь стала ключевым транзитером китайских и российских товаров в Европу.

И тот факт, что после решения Польши закрыть границу в Беларусь приезжают китайские высокопоставленные чиновники, свидетельствует, что по их логике, какой бы ни была причина этого решения, именно Беларусь подставила своих партнеров, ведь она не смогла обеспечить свою миссию как транзитера китайских товаров.

А соответственно – еще нужно подумать, правильно ли сейчас ведет себя Беларусь.

Что касается полноценного соучастия Беларуси в агрессии против Украины, то это вряд ли произойдет, но они продолжат помогать российской армии.

