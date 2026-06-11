Президент Финляндии не видит себя в роли переговорщика с РФ

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что не видит себя в роли переговорщика на потенциальных переговорах с Россией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает MTV Uutiset.

Стубб отметил, что группа стран E3, то есть Франция, Германия и Великобритания, лучше всего представила бы Европу на переговорах.

"Лично я не вижу себя представителем в этом деле. На мой взгляд, важно, чтобы этим руководили крупные игроки, то есть Франция, Германия и Великобритания", – сказал финский президент во время государственного визита президента Кении.

Однако, по словам Стубба, такие страны, как Финляндия или Норвегия, вполне могут содействовать переговорам на заднем плане.

Стубб также подчеркнул, что сейчас необходимо наладить диалог с Владимиром Путиным.

"Сейчас мы находимся в ситуации, когда Украина занимает сильные позиции как в военном, так и в политическом и экономическом плане. Поэтому, на мой взгляд, для Европы настало время связаться с руководством России, а точнее с президентом Путиным, и провести дипломатические переговоры", – сказал Стубб.

Стоит отметить, что еще в мае Стубб выражал готовность стать представителем европейцев на потенциальных мирных переговорах с Россией.

По данным СМИ, Германия, Франция и Великобритания разрабатывают план по привлечению Путина к переговорам.

Ранее неназванный немецкий чиновник заявил, что между Россией и Европой постепенно открывается окно возможностей для диалога о завершении войны, но это остается возможным только при полной координации с Украиной.