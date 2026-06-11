Нидерланды обновят сеть сирен для оповещения населения

Нидерланды получат обновленную национальную сеть сирен, которая станет частью более широкой системы оповещения, в том числе о военных угрозах.

Об этом сообщили в правительстве Нидерландов, пишет "Европейская правда".

Система заменит текущую сеть оповещения и будет связана с системами обнаружения Министерства обороны.

Эта сеть станет дополнением к NL Alert – системе мобильного оповещения, которая используется правительством Нидерландов для быстрого оповещения и информирования граждан об опасных или кризисных ситуациях.

"Сотрудничество этих систем – это новый и важный шаг, необходимый для того, чтобы быть готовыми к современным угрозам. То, что сеть вскоре будет иметь общенациональное покрытие и управляться на общенациональном уровне, также является нововведением. Если Министерство обороны обнаружит угрозу, людей немедленно оповестят через NL Alert и инновационную сеть сирен", – прокомментировал министр юстиции и безопасности Давид ван Веел.

Система позволит также в случае наводнений или других кризисных ситуаций оповещать людей в определенном районе, что, по словам министра, сделает Нидерланды более устойчивыми к кризисам.

Напомним, правительство Финляндии готовит специальную памятку для жителей страны с инструкциями о действиях в случае угрозы со стороны дронов.

А Министерство обороны Литвы опубликовало подробное разъяснение для граждан относительно различных уровней угрозы, которые они могут видеть в оповещениях о воздушной тревоге.