Как европейская реформа конкурентной политики может укрепить Украину

Конкурентная политика (Глава 8 acquis ЕС) является одной из ключевых сфер, определяющих уровень зрелости экономики страны-кандидата. Она охватывает антимонопольное регулирование, контроль за концентрациями, правила государственной помощи и защиту добросовестной конкуренции.

Европейский Союз исходит из принципа, что без равных условий для бизнеса не может существовать ни общий рынок, ни справедливая конкуренция между компаниями.

Центральное место в адаптации Главы 8 занимает Регламент (ЕС) № 1/2003, главная цель которого – создание децентрализованной и эффективной системы антимонопольного правоприменения в ЕС.

О том, как система контроля за сделками работает в ЕС и какие изменения еще нужно внедрить Украине, читайте в статье научного сотрудника Института экономических исследований и политических консультаций Анастасии Кроповой Конкуренция, как в ЕС: какие изменения в системе антимонопольного права должна внедрить Украина. Далее – краткое изложение статьи.

Регламент (ЕС) № 1/2003 действует в Евросоюзе с 1 мая 2004 года. Если до его принятия компании должны были получать предварительное разрешение Европейской комиссии на согласованные действия, то новая модель отменила эту бюрократическую процедуру. Бизнесу передали ответственность за самостоятельную оценку правомерности сделок (self-assessment).

Теперь государственный контроль осуществляется после заключения сделки (ex post).

В целом Регламент существенно расширил инструментарий антимонопольных органов.

Важной инновацией стало создание ECN, которая объединила национальные ведомства стран и Еврокомиссию.

С тех пор расследования картелей и злоупотреблений в трансграничных делах осуществляются совместно.

Для Украины этот Регламент является ориентиром для реформирования как законодательства, так и судебно-институциональной системы. Ведь его адаптация означает создание предсказуемой среды, где добросовестный бизнес получает защиту, а нарушители – ощутимые санкции.

Украина уже сделала несколько важных шагов в направлении европейских стандартов, внеся изменения в закон "О защите экономической конкуренции".

Но, несмотря на достигнутый прогресс, остается ряд системных проблем, решение которых требует также глубокой судебной и институциональной реформы.

Такой подход, основанный на сочетании законодательных изменений с реальным институциональным укреплением, уже давно успешно применяется в странах Европейского Союза.

Имплементация Регламента № 1/2003 способна дать Украине ощутимые экономические и социальные выгоды. По оценкам, он может обеспечить ежегодные потребительские сбережения на уровне 0,6–1% ВВП, что равно примерно 1,1–1,8 млрд евро. Эта оценка основана на опыте стран ЕС после внедрения Регламента и предполагает аналогичный положительный эффект для Украины.

Положительные последствия ожидаются в: энергетике (уменьшение тарифных надбавок и усиление конкуренции между поставщиками); фармацевтике (более прозрачные тендеры и доступ к более дешевым препаратам), агросекторе (расширение возможностей для фермеров), а также в транспорте и логистике (снижение барьеров входа и оптимизация затрат).

Борьба с картелями позволит экономить бюджетные средства при реализации крупных инфраструктурных проектов.

Кроме того, следует ожидать институциональных и социальных выгод.

Итак, реформа конкурентной политики – это не только юридическое требование ЕС, но и практическая необходимость для украинской экономики. Имплементация Регламента способна повысить эффективность АМКУ, снизить правовую неопределенность и создать прогнозируемую среду для бизнеса.

Подробнее – в материале Анастасии Кроповой Конкуренция, как в ЕС: какие изменения в системе антимонопольного права должна внедрить Украина.