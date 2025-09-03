Несколько дней назад Словакия праздновала годовщину Словацкого национального восстания 1944 года – одно из трех важнейших светлых событий в новейшей словацкой истории (наряду с провозглашением независимости Чехословакии в 1918 году и Бархатной революцией 1989 года).

Однако важно помнить и о темных страницах истории, когда Первая Словацкая Республика под руководством Йозефа Тисо присоединилась к Гитлеру.

Эти трагические и позорные события в Словакии являются предостережением. Ведь словацкие правительства имеют темную традицию сотрудничества с величайшим злом, и путь "от Тисо до Фицо" может оказаться опасно коротким.

Словацкое национальное восстание играет фундаментальную роль в истории Словакии: это история национального искупления, которая превратила народ бывших преданных коллаборационистов нацистской Германии в народ, присоединившийся к правой стороне истории и завоевавший место в антифашистской коалиции.

К счастью, подготовка восстания находилась в руках внутреннего движения сопротивления и чехословацкого правительства в изгнании в Лондоне, которое инициировало работу среди офицеров словацкой армии, тайно лояльных к правительству в изгнании.

После окончания Второй мировой войны Чехословакия почти три года оставалась свободной демократической страной. Но в феврале 1948 года, во время глубокого правительственного кризиса, власть захватили коммунисты.

В годы коммунистического правления и российской оккупации это восстание представлялось обществу как проект коммунистической партии и советских партизан, сброшенных с парашютами в словацкие горы.

Хотя коммунисты и участвовали в восстании, они не руководили ни его подготовкой, ни осуществлением.

Практически сразу коммунисты начали навязывать свою версию истории Словацкого национального восстания, интерпретируя его как коммунистическую и московскую революцию. Этому способствовало и то, что многие настоящие лидеры восстания были устранены: одних убили, других заставили молчать через тюремное заключение или страх перед ним.

Сохранять правильные нарративы должен был контролируемый государством Словацкий союз антифашистских борцов (САФБ) – в течение следующих 40 лет он был заполнен лоялистами, преданными распространению коммунистической интерпретации восстания.

В 2025 году практически все участники восстания уже умерли, а большинство членов САФБ – это пожилые люди, которые "боролись с фашизмом" только на бумаге в годы российской оккупации, когда они приняли коммунистические и российские нарративы.

И стали тем самым активными союзниками теперь уже российской пропаганды.

В частности, эта пропаганда пыталась навязать молодым словакам мысль, что освобождение их страны происходило исключительно с востока, игнорируя помощь западных стран демократической власти Чехословакии.

Такие тезисы до сих пор всплывают в предвыборной гонке. Тем более, что сейчас главным распространителем коммунистических и российских нарративов о восстании является премьер-министр Роберт Фицо и его партия.

Кстати, глава словацкого правительства полностью повторил российские нарративы и о войне в Украине, предположив, что Запад "открывает тему новой войны между Востоком и Западом" и планирует "расчленение России".

Кроме политиков, к дискредитации Словацкого национального восстания активно присоединяется и сам Словацкий союз антифашистских борцов, и даже некоторые неонацистские политики.

Такая "приватизация" восстания играет на руку словацким ультраправым, которые критикуют его и даже добиваются официального признания осужденного военного преступника, союзника нацистов, Йозефа Тисо мучеником и канонизации его как святого Католической церковью.

Такая позиция, которая еще недавно считалась абсолютно маргинальной, благодаря Фицо и его идеологическим "союзникам" постепенно увеличивает свою популярность.

И уже вскоре может оказаться существенной проблемой для Словакии.

