Что стоит за иском Орбана в защиту замороженных российских активов

Правительство Венгрии, которое с начала полномасштабного вторжения РФ создавало препятствия для Брюсселя в поддержке Украины, на этот раз направило свои усилия на судьбу российских активов.

Речь идет о резервах российского Центробанка на сумму более $200 млрд, замороженных в европейских депозитариях, которые ежегодно приносят $3–5 млрд дохода. В 2024 году лидеры ЕС решили направить 99,7% этих доходов в Европейский фонд мира (ЕФМ) для использования в помощь Украине.

Венгерское правительство, которое считается едва ли не самым дружелюбным к Кремлю правительством ЕС, пытается поставить под сомнение легитимность такого подхода. И теперь Будапешт подал иск в Суд ЕС против Европейского фонда мира и Совета ЕС из-за решения по российским активам.

О деталях требований правительства Орбана и опасности этого иска читайте в статье аналитика Центра Днестровского Софии Косаревич Орбан борется за вето: удастся ли заблокировать схему финансирования Украины. Далее – краткое изложение статьи.

Что требует Венгрия?

26 февраля 2025 года руководящий комитет Европейского фонда мира принял решение, что почти весь второй транш доходов от управления замороженными активами Центрального банка РФ будет направлен на поддержку Украины – в частности, на военную помощь.

Учитывая, что Венгрия не участвовала в финансировании этого транша, она не могла участвовать в голосовании по его использованию.

Вместо этого аргумент Венгрии заключается в том, что государство имело право участвовать в голосовании независимо от того, внесло ли оно финансовый вклад в конкретный транш.

Тем самым Будапешт утверждает, что его лишили права голоса без юридически достаточного основания, а следовательно – нарушили как основные институциональные гарантии, так и сам баланс механизма принятия решений в сфере безопасности.

Формально иск касается именно решения комитета от 26 февраля, однако фактически он имеет потенциал подорвать всю архитектуру использования доходов от российских активов для поддержки Украины, созданную Регламентом 2024 года.

Иск Венгрии – это больше, чем просто юридический спор: он бросает вызов самим основам "суверенитета" отдельных государств-членов в рамках Общей внешней политики и политики безопасности.

Если Суд ЕС отклонит иск, Европейский фонд мира получит еще большую легитимность, а практика использования замороженных активов утвердится.

В случае же удовлетворения иска появится не только прецедент, но и необходимость пересмотра самих процедур финансирования поддержки Украины.

Это станет испытанием для европейского единства – оказать стратегическую помощь, используя средства агрессора и при этом сохранить доверие, законность и принципы демократичности среди стран-членов.

И это однозначно может подорвать дальнейшие усилия Украины и ее союзников по конфискации российских активов.

