Сибига поговорил с новым главой МИД Нидерландов и пригласил в Киев

Министр иностранных дел Андрей Сибига в пятницу сообщил о первом телефонном разговоре с новым главой МИД Нидерландов Дэвидом ван Вилом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Сибига написал на Х.

Сибига рассказал, что поздравил ван Вила с назначением, поблагодарил за личные усилия по расширению поддержки Украины, а также "выразил благодарность за непоколебимую солидарность Нидерландов с Украиной в условиях агрессии России".

"Мы обсудили важность надежных гарантий безопасности для Украины, необходимость усиления санкций против России и привлечения ее к ответственности за преступление агрессии", – добавил министр.

Также, по его словам, стороны согласовали дальнейшие шаги для ускорения прогресса Украины на пути к членству в ЕС.

"С нетерпением жду визита министра ван Вила в Киев", – написал Сибига.

Напомним, в августе президент Украины Владимир Зеленский встретился с Франсом Тиммермансом, лидером альянса нидерландских лейбористов и "Зеленых", которым прогнозируют хороший результат на предстоящих выборах.

В Нидерландах, как известно, вскоре пройдут досрочные парламентские выборы после распада коалиции. Выход из нее ультраправой "Партии свободы" из коалиции может оказаться стратегически выгодным для Украины – ведь любое правительство, сформированное без ее участия, априори будет более дружелюбным к Украине.

На данный момент наиболее вероятным сценарием выглядит формирование левоцентристской коалиции с участием политсилы Тиммерманса и "народников".

Подробнее об этом – в статье Дарьи Мещеряковой Бегство ультраправых: почему развалилось правительство в Нидерландах и что это значит для Украины.