Сибіга поговорив з новим главою МЗС Нідерландів і запросив до Києва

Новини — П'ятниця, 5 вересня 2025, 21:29 — Олег Павлюк

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга у пʼятницю повідомив про першу телефонну розмову з новим очільником МЗС Нідерландів Девідом ван Вілом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Сибіга написав на Х.

Сибіга розповів, що привітав ван Віла з призначенням, подякував за особисті зусилля з розширення підтримки України, а також "висловив вдячність за непохитну солідарність Нідерландів з Україною в умовах агресії Росії".

"Ми обговорили важливість надійних гарантій безпеки для України, необхідність посилення санкцій проти Росії та притягнення її до відповідальності за злочин агресії", – додав міністр.

Також, за його словами, сторони узгодили подальші кроки для прискорення прогресу України на шляху до членства в ЄС.

"З нетерпінням чекаю на візит міністра ван Віла до Києва", – написав Сибіга.

Нагадаємо, у серпні президент України Володимир Зеленський зустрівся з Франсом Тіммермансом, лідером альянсу нідерландських лейбористів і "Зелених", яким прогнозують хороший результат на майбутніх виборах.

У Нідерландах, як відомо, невдовзі пройдуть дострокові парламентські вибори після розпаду коаліції. Вихід з неї ультраправої "Партії свободи" з коаліції може виявитися стратегічно вигідним для України – адже будь-який уряд, сформований без її участі, апріорі буде більш дружнім до України. 

Наразі найімовірнішим сценарієм виглядає формування лівоцентристської коаліції за участю політсили Тіммерманса та "народників".

Детальніше про це – у статті Дар’ї Мещерякової Втеча ультраправих: чому розвалився уряд у Нідерландах і що це означає для України.

Сибіга Нідерланди
