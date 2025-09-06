В Бельгии хотят привлечь армию для борьбы с "войнами наркокартелей"

Министр внутренних дел и безопасности Бельгии Бернар Кентен допустил привлечение армии для борьбы с преступностью, связанной с противостоянием различных групп наркоторговцев.

Об этом сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

Кентен допустил задействование армии на улицах Брюсселя, чтобы остановить силовые "разборки" между группами наркоторговцев, которые представляют опасность и для случайных людей вокруг.

"Армия должна защищать территориальную целостность страны. Обычно военные делают это на наших границах или далеко за их пределами. Но война с наркопреступностью – это также то, что можно назвать защитой нашей территории", – сказал министр в интервью De Standaard, отметив также, что считает ситуацию в Брюсселе "катастрофической".

В прошлом месяце прокурор Брюсселя Жюльен Муаниль заявил о нарастающей проблеме с преступностью. Только за этот год в Брюсселе было 57 случаев стрельбы, из которых 20 – в течение лета. Отдельный инцидент со стрельбой в Брюсселе в феврале привел к временному закрытию многих станций столичного метрополитена.

Ранее прокурор просил 10 млн евро на меры по усилению безопасности в Брюсселе. "Любой человек в Брюсселе может пострадать от случайной пули", – подчеркнул он.

Министр рассказал, что политическое решение о применении армии с такой целью уже принято.

По планам, военные будут патрулировать вместе с полицией, преимущественно вокруг станций метро и в проблемных районах.

Министр обороны Тео Франкен подтвердил, что законопроект для этого уже готов и скоро будет рассмотрен правительством.

"Наша столица, Брюссель – в катастрофической ситуации с точки зрения безопасности. Мы должны перехватить контроль", – заявил он.

Предложение министра Кентена является частью более широкого плана по контролю безопасности в крупных городах, который также включает усиление видеонаблюдения. Кроме Брюсселя, речь идет о таких городах как Антверпен, Гент, Льеж, Шарлеруа, Мон.