СМИ: Британия и Канада готовы присоединиться к плану ЕС по "репарационному займу" Украине

Великобритания и Канада присоединятся к плану Европейского Союза по использованию части замороженных активов российского Центрального банка на сумму почти 300 миллиардов долларов, находящихся в распоряжении стран G7, с целью увеличения финансовой поддержки Украины.

Об этом агентству Bloomberg стало известно от источников, сообщает "Европейская правда".

По словам собеседника агентства, европейские союзники близки к заключению соглашения о предоставлении Украине "репарационного займа" через механизм, который позволит им избежать прямой конфискации росактивов.

Источники охарактеризовали это как важный шаг в обеспечении финансовой безопасности Украины.

Кредиты помогут Украине закупить оружие, в частности из США, после того как администрация президента Дональда Трампа прекратила оказывать военную помощь Украине бесплатно. Они также будут направлены на укрепление экономики Украины в целом.

Согласно последним данным Министерства иностранных дел Великобритании за март, в стране остаются замороженными более 25 миллиардов фунтов стерлингов (33,3 миллиарда долларов) российских активов, а ЕС удерживает около 200 миллиардов евро.

До сих пор финансирование, направляемое Украине из замороженных российских активов, ограничивалось прибылью и процентами, начисленными по ним.

Большинство российских активов в Европе находятся в Бельгии. Один из источников отметил, что Бельгия продолжает настаивать на заключении конкретного соглашения о гарантиях на случай, если Россия в будущем выдвинет претензии на эти активы, что является основным камнем преткновения в переговорах.

Британский премьер Кир Стармер ранее заявлял о готовности координировать свои действия с ЕС в вопросе использования замороженных росактивов, после телефонного разговора с лидерами Франции и Германии на прошлой неделе.

Трое лидеров заявили, что хотят работать с другими странами G7, включая США, где хранятся некоторые из этих средств.

Министры финансов G7 обсудят этот план на этой неделе, когда Международный валютный фонд проведет свои ежегодные встречи в Вашингтоне.

Идея займа с использованием российских замороженных активов – или "репарационного займа" – заключается в том, что Украина начнет выплачивать кредит только после того, как Россия завершит войну и оплатит послевоенные репарации.

Bloomberg ранее сообщало, что ЕС будет стремиться достичь политического согласия относительно использования активов для предоставления Украине так называемого "репарационного займа" на саммите лидеров в Брюсселе на следующей неделе.

