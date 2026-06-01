СМИ: ЕС может ввести санкции против израильских министров из-за инцидента с флотилией
В Европейском Союзе подготовили проект документа, призванного ввести санкции против израильских политиков, которых обвиняют в нарушении прав иностранных волонтеров, задержанных в составе флотилии, пытавшейся добраться до сектора Газа с гуманитарной помощью.
Об этом стало известно Politico, передает "Европейская правда".
Проект документа свидетельствует, что столицы стран ЕС намерены впервые рассмотреть вопрос о введении ограничений в отношении членов правительства Израиля накануне встречи лидеров в рамках Европейского совета 18–19 июня.
Как отмечается, эти предложения будут обсуждены послами из 27 стран-членов в среду, 3 июня, поскольку Брюссель стремится выработать общую позицию по этому спорному вопросу, для принятия решения по которому необходимо единодушие.
"Нам придется выслушать позицию каждого, прежде чем мы придем к окончательному соглашению", – сказал один из европейских чиновников.
Напомним, в конце мая министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский вызвал временного поверенного Израиля в Варшаве из-за "неприемлемого поведения представителя израильского правительства".
Как свидетельствуют видеозаписи задержания, израильский министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир издевался над задержанными активистами, которые намеревались доставить гуманитарную помощь в сектор Газа. Позже министру был наложен 5-летний запрет на въезд в Польшу.
Франция уже объявила бессрочный запрет на въезд на французскую территорию для Бен-Гвира, а также правительство Франции обратится в прокуратуру с просьбой расследовать возможные случаи жестокого обращения со стороны Израиля в отношении активистов флотилии.