Эстония передаст Украине партию дронов и присоединится к закупкам оружия у США

Эстония передаст Украине на этой неделе партию беспилотников на десятки миллионов, а также выделит средства на инициативу НАТО Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), которая предусматривает закупку вооружений в США для Киева.

Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур перед встречей руководителей оборонных ведомств стран НАТО в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

В частности, Певкур отметил, что сейчас наблюдается уменьшение объемов военной помощи для Украины.

"Поэтому мы решили дополнительно к тому, что мы уже сделали, что на этой неделе мы также отправим много дронов на сумму в десятки миллионов", – рассказал министр.

Кроме того, по его словам, Эстония решила присоединиться к Балтийско-Северному пакету в рамках инициативы PURL.

"Мы очень близки к тому, чтобы полностью согласовать этот пакет. Это хорошая новость. Наш вклад будет составлять 12 миллионов долларов США. И, конечно, мы должны посмотреть, что мы можем сделать дополнительно для Украины", – подчеркнул Певкур.

Ранее о присоединении к инициативе PURL объявила Финляндия. Кроме того, Литва выделит на инициативу 30 миллионов долларов.

Напомним, генсек НАТО Марк Рютте в среду анонсировал заявления о присоединении новых государств к инициативе PURL.