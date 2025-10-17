Венгрия обещает "с уважением принять Путина", несмотря на ордер на его арест от МУС

В Венгрии дали понять, что правитель РФ Владимир Путин может не бояться ареста по ордеру Международного уголовного суда (МУС), когда приедет в Будапешт на саммит с американским президентом Дональдом Трампом.

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто во время общения с журналистами, передает "Европейская правда".

Он сообщил, что дата и детали встречи Трампа и Путина станут известны после того как состоятся все подготовительные обсуждения между должностными лицами трех стран.

"Конечно, мы здесь, в Венгрии, в Будапеште, готовы обеспечить надлежащие условия, чтобы американский и российский президенты могли провести переговоры в безопасных и спокойных условиях. Это самая безопасная страна Европы. Это одна из самых безопасных стран мира, поэтому если где-то и можно провести переговоры в безопасных условиях, то именно здесь", – подчеркнул Сийярто.

При этом он дал понять, что Путин сможет без проблем въехать в Венгрию и затем вернуться домой.

"Мы с уважением ждем президента Владимира Путина, конечно же. Мы обеспечим ему возможность въехать в Венгрию, провести здесь успешные переговоры, а затем вернуться домой. Никаких согласований с кем-либо не нужно", – заявил венгерский министр.

"Мы – суверенная страна. Мы с уважением встретим президента России Владимира Путина, примем его как гостя и обеспечим условия для его переговоров с американским президентом", – добавил он.

В этом контексте стоит напомнить, что в марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина, считая его виновным в незаконной депортации тысяч детей из Украины. Выдача ордера означает, что Путина могут арестовать, если он поедет в любую страну-члена МУС.

А в начале апреля 2025 года Венгрия объявила о намерениях выйти из МУС во время визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, на которого учреждение также выдало ордер на арест.

В ответ на это руководящий орган МУС заявил, что решение Венгрии выйти из состава Суда вызывает "обеспокоенность". В мае парламент Венгрии проголосовал за выход страны из МУС.

Выход Венгрии из МКС вступит в силу через год после уведомления генерального секретаря ООН. Венгрия направила такое сообщение 2 июня 2025 года.

До этого времени Венгрия остается связанной своими обязательствами перед МКС, включая исполнение ордеров на арест.

Подробнее читайте в статье "ЕвроПравды": Орбан бросает вызов Гааге. Почему выход Венгрии из МУС будет иметь последствия для ЕС и Украины.