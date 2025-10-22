Еврокомиссии пока не удалось убедить Бельгию по "репарационным займам" Украине

Предложения и правовые аргументы Европейской комиссии о предоставлении Украине 140 млрд евро "репарационных займов" на базе замороженных активов России до сих пор не убедили Бельгию, на территории которой находятся эти активы, поддержать указанный проект.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" сообщили несколько дипломатов ЕС в Брюсселе, знакомые с ситуацией.

"Сейчас идет заседание послов Евросоюза, на котором, в частности, обсуждается использование замороженных в ЕС активов в пользу Украины. Насколько мы видим, у Бельгии до сих пор есть правовые вопросы, на которые она не получила четкого ответа", – заявил собеседник "ЕвроПравды".

Он добавил, что переговоры продолжатся 23 октября на заседании Европейского совета.

"Бельгия требует четких обязательств и гарантий от государств ЕС, и пока ей недостаточно тех аргументов, которые дает Еврокомиссия", – уточнил другой дипломат.

Как писала "ЕвроПравда", Евросовет в выводах по результатам заседания 23 октября заявит о планах ЕС предоставить Украине финансовую и военную помощь в 2026-27 годах, используя для этого в том числе денежные остатки российских замороженных активов.

Как сообщалось, Бельгия пока согласилась не блокировать идею ЕС по "репарационному займу" Украине с использованием замороженных российских активов, в связи с чем Евросоюз теперь сможет перейти к практическим шагам.

Напомним, финансовый репозиторий Euroclear, где хранятся замороженные российские активы, расположен в Бельгии. По этой причине бельгийские власти особенно переживают за потенциальные юридические последствия любых решений с привлечением российских активов.