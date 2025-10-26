Премьер Словакии против использования российских активов для поддержки Украины

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо выступил против плана Европейского Союза по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SME.

Во время пресс-конференции в воскресенье Фицо сказал, что отказывается поддерживать использование средств из замороженных российских активов для финансирования Украины.

"Я отказываюсь, чтобы Словакия участвовала в любой финансовой схеме, которая помогла бы Украине справиться с военными расходами", – сказал словацкий премьер-министр.

Он также раскритиковал намерение ЕС якобы конфисковать замороженные российские активы на сумму 140 миллиардов евро.

"Нам грозило бы огромное количество международных судебных споров", – сказал Фицо, добавив, что Россия могла бы ответить тем же и конфисковать здания или корабли, принадлежащие европейским государствам.

По его словам, Словакия будет помогать Украине в области медицинской помощи или разминирования, но не будет финансировать военные нужды Украины.

"Никакого смертоносного оружия Украине бесплатно не пойдет", – сказал Фицо, но добавил, что Словакия будет продолжать продавать Украине боеприпасы.

Как сообщала "Европейская правда", 23 октября Европейский совет утвердил выводы по Украине, из которых исчезло прямое упоминание об использовании средств из замороженных активов РФ в поддержку Украины.

На изменении текста выводов об использовании замороженных активов РФ настаивала прежде всего Бельгия.

Однако в ЕС заверили, что вопрос использования замороженных активов России для финансовой поддержки Украины остается на повестке дня, а окончательное решение будет принято в декабре 2025 года.