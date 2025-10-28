Ультраправые в Нидерландах потеряли отрыв от оппонентов перед днем выборов

Последний опрос перед днем голосования на досрочных парламентских выборах в Нидерландах показал уменьшение шансов ультраправой Партии свободы (PVV) одержать победу.

Как пишет "Европейская правда", речь идет о результатах опроса Ipsos I&O, опубликованных во вторник.

Анализ Ipsos I&O показал, что на первое место в выборах могут претендовать три нидерландские политические силы: PVV, альянс левых и "Зеленых" GL– PvdA, а также прогрессивная партия D66. Всем им прогнозируют по 23 места в 150-местной нижней палате парламента Нидерландов.

По этому же прогнозу, христианские демократы получат 19 мест – на одно меньше, чем в предыдущем опросе, правоцентристская VVD бывшего премьера Марка Рютте – 17 мест, а ультраправая JA21 – 11 мест.

Поскольку ни одна партия не имеет шансов на получение абсолютного большинства в 76 мест, вероятно, будут рассматриваться различные новые коалиции.

Досрочные выборы в парламент Нидерландов состоятся 29 октября. Их спровоцировало решение лидера PVV Херта Вилдерса выйти из четырехпартийной коалиции из-за недостаточных, по его мнению, мер по противодействию миграции.

