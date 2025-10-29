Какие неожиданности могут принести выборы в Нидерландах и чего ожидать Украине

Предыдущие выборы в Нидерландах состоялись в ноябре 2023 года. Однако коалиция и правительство во главе с Диком Схоофом продержались менее года – 3 июня коалиция распалась и был дан старт внеочередным выборам.

Эти выборы, которые пройдут уже 29 октября, должны определить, какой будет политическая траектория страны.

А изменения обещают быть очень существенными.

О том, как Нидерланды подошли к выборам, кто имеет шанс сформировать новое правительство и чего от него стоит ждать Украине, читайте в статье журналистки "Европравды" Дарьи Мещеряковой Друг Орбана против друзей Украины: как досрочные выборы повлияют на курс Нидерландов. Далее – ее краткое изложение.

Согласно последним опросам Ipsos I&O, на первое место в выборах могут претендовать три нидерландские политические силы: ультраправая Партия свободы (PVV) Херта Вилдерса, альянс лейбористов и "Зеленых" (GroenLinks-PvdA), а также центристская партия D66 (либералы). Всем им прогнозируют по 23 места в 150-местной нижней палате парламента Нидерландов.

(Здесь приведены данные самого свежего опроса, который был опубликован вчера вечером и немного отличается от данных в статье. Статья, которая была опубликована на сайте "Европейской правды" в 15:00 28 октября, включает данные предыдущего опроса).

По этому же свежему прогнозу, центристская партия CDA (христианские демократы) получит 19 мест – на одно меньше, чем в предыдущем опросе, правоцентристская VVD бывшего премьера Марка Рютте – 17 мест, а ультраправая JA21 – 11 мест.

Интересно, что, по разным оценкам, до 80% избирателей все еще не определились, что делает итог голосования абсолютно непредсказуемым. Поэтому ни один аналитик пока не в состоянии даже приблизительно сказать, каким может быть состав коалиции.

Праворадикальный политик и противник ислама Герт Вилдерс стал главной фигурой нидерландской политики после сенсационной победы его партии PVV в 2023 году. Тогда он построил кампанию на лозунге жесткого ограничения миграции, что принесло ему первое место на выборах.

Однако именно Вилдерс впоследствии спровоцировал распад правительства, выйдя из состава четырехпартийной коалиции из-за конфликта по поводу реализации своего плана миграционного "закручивания гаек".

На выборах 2025 года его предвыборное обещание звучит еще более радикально – "полная остановка приема беженцев".

Нынешняя коалиция развалилась на фоне споров по поводу миграционной политики – вопроса, который стал болезненным для голландского общества. Правительство пыталось ограничить въезд мигрантов, одновременно сталкиваясь с дефицитом рабочей силы.

Этот парадокс – потребность в работниках и нежелание "привлекать весь мир" – остается ключевой дилеммой и нынешней кампании.

Традиционно спокойная избирательная кампания в Нидерландах на этот раз превратилась в арену острых личных столкновений.

А в дополнение к этому выборы стали первыми в истории Нидерландов, когда вопрос искусственного интеллекта и дипфейков превратился в реальную угрозу демократическому процессу.

Дополнительную тревогу вызвал предупредительный отчет нидерландского органа по вопросам защиты данных, который призвал граждан не пользоваться чат-ботами для получения избирательных советов. В тестах, проведенных регулятором, ИИ-системы предоставляли искаженную, поляризованную картину политического спектра, почти полностью игнорируя центристские партии.

Несмотря на усталость европейцев от войны, поддержка Украины остается важной для нидерландцев. Почти все политические силы поддерживают Украину в ее борьбе против российской агрессии.

Таким образом, даже повторная победа Вилдерса вряд ли сможет "развернуть" внешнеполитический курс Нидерландов.

Однако существует другой риск – фрагментация парламента и стремление обойтись без Вилдерса может привести к затяжному политическому кризису. И тогда Нидерланды будут больше заняты своими проблемами, а не ситуацией на восточном фланге НАТО.

Подробнее – в материале Дарьи Мещеряковой Друг Орбана против друзей Украины: как досрочные выборы повлияют на курс Нидерландов.