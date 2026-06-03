Зеленский и Стармер скоординировали дипломатические усилия

Президент Владимир Зеленский пообщался с премьер-министром Великобритании Киром Стармером по поводу предстоящих переговоров и встреч.

Об этом он сообщил в соцсетях, передает "Европейская правда".

Зеленский заявил, что Украина готовится к переговорам и встречам по вопросам вооружения и совместной дипломатии с Европой, цель которой – приблизить окончание войны.

"Европе точно нужен свой голос, своя позиция, свой вклад во все дипломатические усилия, которые могут быть для окончания войны. Скоординировались, как выйти именно на это", – сказал он.

Также Зеленский поблагодарил Стармера за недавний пакет санкций, которые ограничат российские криптовалютные схемы.

"Абсолютно необходимо, чтобы все формы давления на агрессора усиливались. Благодарен Великобритании за поддержку", – добавил президент.

На фоне этого стоит напомнить, что правительство Соединенного Королевства 20 мая применило исключение из санкций против России, разрешив импорт дизельного и авиационного топлива, произведенного из российской сырой нефти в третьих странах.

Министр по торговой политике Великобритании Крис Брайант принес извинения за решение о смягчении санкций против России. Ранее в тот же день Брайант пытался оправдать такое решение.

Читайте подробнее на эту тему: Время больших перемен в санкциях: почему решение Великобритании о российской нефти – вызов, но не "предательство".